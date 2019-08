Mulher amamenta no chão de trem após passageiros negarem lugar

Uma jovem mãe foi forçada a amamentar no chão de um trem por não conseguir que os passageiros cedessem um lugar para ela se sentar. O caso ocorreu na última terça-feira (20), na Inglaterra.

Sophie Molineux, de 22 anos, estava viajando de Shropshire para Ludlow para um passeio em família com o parceiro, Rob Moore, e seu filho de um ano, Chester Moore. Ao embarcar no trem das 11h39, o casal percebeu que o veículo estava lotado e estranhou que nenhum dos 50 passageiros, incluindo os que estavam sentados nos assentos preferenciais, ofereceu um lugar para Sophie sentar com o bebê.

Eles então ficaram em pé no corredor e alternaram quem segurava o filho durante o trajeto de 30 minutos. Até que Chester ficou com fome e Sophie precisou sentar-se no chão para amamentá-lo.

“Haviam assentos em ambos os lados, então todo mundo podia nos ver ali em pé e nenhuma pessoa se mexeu”, conta a jovem ao Mirror Online. “Chester está em uma idade em que ele deixa bem claro quando quer mamar, puxando minha blusa. Eu não podia negar.”

Ela diz ainda que, apesar de não querer sentar no chão sujo, não possuía outra alternativa. “As pessoas passavam para ir ao banheiro e me viam amamentando, mas ainda assim não ofereciam uma poltrona. Apenas olhavam para mim e faziam uma cara de paisagem”.

“Não temos um carro, então sempre viajamos de transporte público. […] Eu amamento há um ano, é parte da minha rotina, mas nunca tive esse tipo de problema antes. Algumas pessoas podem dizer ‘por quê não deu uma mamadeira e deixou ele no carrinho?’, mas eu tive que tirá-lo do carrinho porque ele estava com fome”.

Acima de tudo, Sophie estava preocupada com a segurança do filho. “Eu tenho confiança em amamentar em público, mas provavelmente me sentiria mais desconfortável sobre a situação se meu parceiro não estivesse comigo. Apenas espero que as pessoas tenham um pouco mais de consideração no futuro. Dar o lugar para uma criança deveria ser senso comum”.

