A lembrancinha inusitada da filha de Claudia Leitte

A filha de Claudia Leitte, Bela, nasceu hoje (20), nos Estados Unidos. Nas redes sociais a cantora compartilhou todos os preparativos para receber sua filha.

Todo o quarto do hospital foi preparado com lindas lembrancinhas para presentear quem passar por ali. Além de terem as iniciais do nome de Bela, os mimos foram decorados em tons de rosa e branco para combinar com a decoração.

Dentre os presentes estão um aromatizador de ambiente, velas, flores e docinhos. Mas a lembrancinha mais inusitada é o óleo ungido, que foi abençoado por uma entidade religiosa.

O mimo é perfeito para quem quer inovar na hora de presentear os visitantes e tem um significado muito importante. É um ato muito bonito e fica lindo em vasinhos de cerâmica.

Confira as lembrancinhas para o nascimento de Bela:

Claudia Leitte também é mãe de dois meninos, Davi, de dez anos, e Rafael, que tem sete, frutos de seu casamento com o empresário Márcio Pedreira.

