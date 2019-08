Bebê de Claudia Leitte nasce nos Estados Unidos

A filha de Claudia Leitte, Bela, nasceu nesta terça-feira (20), nos Estados Unidos. Além dela, a cantora é mãe de dois meninos, Davi, de dez anos, e Rafael, que tem sete, frutos de seu casamento com o empresário Márcio Pedreira. Claudia anunciou o nascimento da filha com um post no Instagram. “Antes mesmo de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações!” Seja bem-vinda, minha estrela, minha #Bela!”, escreveu a cantora.

A cantora já havia dividido com seus fãs que sua primeira menina nasceria nos Estados Unidos. “A Belinha vai nascer aqui, nos Estados Unidos. O motivo foi as circunstâncias, como das outras vezes. Davi nasceu em pleno carnaval e Rafa, com 12 dias, tive que me mudar para o Rio de Janeiro para gravar o ‘The Voice‘. A Bela foi a mesma coisa. Tenho uma agenda aqui fora e tive que me adaptar. Eu e meu marido vivemos uma vida de circense”, explicou.

