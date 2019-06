View this post on Instagram

Há exatamente um ano, no dia 1 de junho de 2018, começávamos o projeto #ThisIsMyCarnaval #CarnavalTour. Tanta coisa mudou desde então. O conceito da festa permaneceu intacto. A alegria do repertório também. Queríamos um carnaval chic, preservando o aspecto lúdico, sem deixar de lado a vibe descompromissada e brejeira das nossas raízes. #AxéMusic na veia.Trio elétrico. Meu mundo cor de rosa virou cenário e foi de fato um prenúncio do que me aconteceria alguns meses mais tarde. Engravidei pela primeira vez no ano passado em agosto. 😢 Havia sonhado com minha bebezinha. Mal pude conter a felicidade. Mas… ainda não era Bela… dessas coisas de Deus que a gente só entende depois. O show continuou. Recebi abraços fortalecedores. Em meio a muitos pensamentos inoportunos, meus fãs vinham ao camarim cheios de amor. Então, no tempo DELE, aconteceu de novo. “Deus não joga dados”. Bela significa “Prometida do Senhor.” 🙌🏻 #ThisIsMyCarnaval foi alegria, energia, superação, AMOR. Minha bebê, nem bem chegou, já me deu uma nova consciência. Agora é hora de agradecer, fechar as cortinas desta TOUR e grudar nos meus outros 3 amores, @mmpedreira, Davi e Rafael. Valeu, CARNAVAL TOUR! Foi uma tremenda experiência! 🌟Já já tem Mais 😉 Meu carinho especial a @mmpedreira @lusustenido @juliolimahiphop @robsonmano @urgh.us @yanacioli @adrianatietz @dineyazevedo @sandromelo4000 @zizisantana @yanacioli @renatothomaz @melinatavarescomunicacao @ciamaritimabeachwear @aguadecoco @walerioaraujo @zeaugustto @andremagalgagliano @alysoncavalcante @amanda_monteiro @gruposansebastianbr #Carioca #Ivanzinho #MelhorBallet #MelhorBanda #MelhorEquipeTécnica e a todos que participaram dessa produção linda! ♥️ ps. Ainda tenho alguns compromissos profissionais e, obviamente, preparei surpresas pra vocês. rs