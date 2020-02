A acupuntura salvou meu cão

Com a acupuntura, ela já está até andando

Foto: Arquivo Pessoal

Meu poodle Pitilico é a alegria da casa. Ele contraiu cinomose, uma doença que dá crises de epilepsia, pneumonia e conjuntivite. Ele nem andava mais. Procurei dois veterinários e eles me disseram que era melhor sacrifi car, mas eu me recusava a desistir do meu bichinho.

Encontrei uma veterinária que trata essa doença com acupuntura e resolvi tentar. Ele faz uma sessão por semana e já se levanta e anda pra todos os cantos. Parece milagre! Agora o Pitilico é um cachorro forte e cheio de vida e, se depender de mim, vai continuar assim por muito tempo.