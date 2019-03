8 fotos para se inspirar na decoração com cimento queimado

Para quem está em busca de algo que possa inovar a decoração da casa, o cimento queimado é uma ótima opção. Além de dar um ar mais rústico ao lugar, ele também cria ambientes mais elegantes.

O cimento queimado pode ser aplicado nas paredes ou em composições de móveis. Além disso, é possível escolher entre criar um ambiente somente com essa cor ou escolher uma parede para aplicá-la.

Selecionamos 8 fotos para te inspirar a ter uma decoração com cimento queimado. Confira:

Consultórios com tonalidade sóbria

O grande protagonista do projeto do consultório médico elaborado pelas arquitetas Carolina Danylczuk e Lisa Zimmerlin é o cimento queimado. Ao ser combinado com as cores preta, cinza e branca, cria-se um ambiente mais descontraído e inovador.

Paredes únicas

Seja no hall de entrada, na sala ou no quarto, o cimento queimado vai bem de qualquer forma. Não há uma regra para decorar as paredes pintadas com essa cor. Mas lembre-se que o ambiente fica muito mais harmônico quando cores que combinam são colocadas lado a lado. No caso do cimento queimado, as tonalidades que combinam mais são o branco, vermelho, cinza claro e preto.

Use e abuse do cimento queimado em banheiros

Para quem quer deixar o banheiro com uma cara mais requintada, o cimento queimado vai super bem. Uma dica é criar uma continuação entre a parede e a bancada com esse revestimento.

