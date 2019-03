7 dicas incríveis de decoração de interiores para 2019

A decoração de interiores bem pensada fará toda a diferença na sua casa. É através dela que os ambientes ficam mais confortáveis e funcionais. Cores, plantas, texturas e móveis são elementos que ajudarão você a compor um lar com a sua cara.

A Todeschini listou 7 tendências de decoração que você pode reproduzir em casa. Há desde tons para paredes até dicas de plantas perfeitas para manter em ambientes internos. Confira:

Madeira natural

Se você está em busca de um material de ótima qualidade para compor os ambientes da sua casa, a madeira natural é o ideal. Além de ser muito resistente e durável, ela transmite a sensação de calor e acolhimento.

Uma dica de ambiente para aplicar esse material é a cozinha. Pode ser usada como mesa, estante, armário ou prateleira. Apesar de ser um investimento um pouco mais caro, ele é ótimo pois garante a maior durabilidade dos móveis.

Tons terrosos

Não há nada melhor em uma casa do que cores versáteis que combinem com tudo, e esse é o caso dos tons terrosos. Eles deixam o ambiente mais natural e combinam com todos os estilos de decoração.

Outra opção é apostar nesses tons nas mobílias, como mesas de centro e aparadores. Os tons terrosos também vão super bem em acabamentos.

Plantinhas

Ao colocar plantas dentro da casa como parte da decoração cria-se um ambiente tranquilo e com boas energias. Para incrementar sua casa, invista em vasos de diferentes formatos.

Uma planta perfeita para ficar dentro de casa e que não precisa de muita manutenção é a árvore da felicidade. Ela pode ficar próximo da janela para conseguir a iluminação necessária.

Formas curvas

Uma opção para deixar a decoração mais leve e harmônica são as formas curvas. Para isso, invista em poltronas, mesas e itens decorativos com uma caráter fluido.

Itens arredondados são perfeitos para amenizar ambientes em que há muitos móveis com traços retos, como mesas e espelhos. Assim, dá para criar um contraste visual bem suave.

O verde sálvia

Ao invés de trazer todas as plantas para o interior da casa, uma opção é implementar a cor verde sávia. Ela é uma mistura do verde-claro com o bronze e transmite a sensação de paz e tranquilidade.

Os melhores lugares para aplicar a cor são a sala de estar e o quarto, mas na cozinha também funciona bem. O que importa é colocá-la em conjunto com cores mais neutras para criar a composição perfeita.

Preencha espaços nas paredes

Paredes vazias em uma casa são sinônimos de um ambiente mais frio e impessoal. Então, para trazer mais personalidade ao lugar e tornar tudo mais acolhedor, uma opção é cobrir e enfeitar as paredes.

Não precisa ficar restritas aos tradicionais quadros, já que as tapeçarias têxteis e as mantas ficam incríveis quando penduradas nas paredes. Vale tudo, mas só não esqueça de verificar se o que vai na decoração combina com seus móveis.

Revestimento terrazzo

Esse tipo de revestimento voltou a fazer sucesso nas decorações. Um dos grandes destaques do terrazzo é o fato dele ser um material sustentável, que traz luxo e elegância aos ambientes.

Uma dica para quem não quer quebrar as paredes é utilizar os papéis de parede que são semelhantes ao revestimento terrazzo. Assim, é possível aplicá-lo nos cômodos de forma rápida.

