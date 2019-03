Como ter uma horta em apartamento pequeno

Ter um espaço voltado para as plantas dentro de casa faz com que a atmosfera do ambiente fique mais relaxante e aconchegante. Mas, além disso, ter uma hortinha também facilita muito na hora de preparar as refeições.

Pensando nisso, conversamos com a agroecologista Alessandra Nahra para saber algumas dicas de como montar uma horta dentro de apartamentos pequenos. Apesar de parecer desafiador, não é tão complicado e o resultado vale a pena! Confira:

Encontre o lugar ideal

Antes de mais nada, é preciso levar em consideração que, para ter uma horta, é necessário encontrar um lugar onde haja luz solar. “A maioria das hortaliças, temperos e aromáticas precisam de pelo menos cinco horas de sol por dia. Mas há algumas espécies que podem se dar bem com menos sol”, conta Alessandra Nahra.

Se não houver entrada de luz solar no seu apartamento, a alternativa é usar plantas que sobrevivem com menos iluminação, como salsinha, alface, orégano, hortelã, espinafre e erva-cidreira.

Para aproveitar melhor os espaços, uma dica é fazer estruturas verticais e pendurá-las nas paredes, assim dá para ter, em um espaço menor, uma boa quantidade de contêineres e vasos para plantar.

Caso você não tenha muito espaço nas paredes, dá para improvisar. Se você tiver uma janela onde entre sol, coloque uma mesa em frente a essa janela e monte sua horta ali mesmo.

Separe os materiais necessários

Você irá precisar de vasos, jardineiras ou recipientes, substrato para o plantio, argila expandida para colocar embaixo dos vasos e das mudas. “Para quem está começando, recomendo usar mudas prontas, para evitar a frustração”, conta Alessandra.

Lembre-se: se você optar por fazer uma horta verticalizada, não utilize vasos de cerâmicas, já que eles são mais pesados. Busque opções como vasos de plástico.

Cuidados com a horta

Os principais cuidados que você deve ter com a sua horta são a irrigação e adubação. “O melhor jeito de saber se a planta está precisando de água é colocar o dedo na terra. Se ele sair encharcado e cheio de barro, está com muita água, e se sair seco, precisa de água”, explica Alessandra.

Segundo a especialista, é importante fazer a irrigação da sua horta por pelo menos uma vez ao dia, e a adubação de cobertura deve ser feita de 15 em 15 dias.

Não se esqueça de que o solo deve sempre estar coberto com matéria orgânica seca, como palha e restos de poda. Ao cobrir o solo, há a garantia de conservação da umidade e da microvida presentes nele.

Gostou das dicas? Agora é só colocar a mão na massa! 😉

Leia também: 5 dicas para fazer sua própria horta caseira

+ 7 dicas incríveis de decoração de interiores para 2019

Siga CLAUDIA no Youtube