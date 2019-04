22 filmes e séries que estreiam em maio na Netflix

1. E.T. - O Extraterrestre zoom_out_map 1/22 E.T. - O Extraterrestre (estreia em 09/05): Neste clássico de Steven Spielberg que conquistou gerações, um garoto se torna amigo de um extraterrestre e faz de tudo para protegê-lo do governo e ajudá-lo a voltar para casa. (Reprodução/Netflix)

2. Olhos que Condenam_ Minissérie zoom_out_map 2/22 Olhos que Condenam - Minissérie (estreia 31/05): Com criação, roteiro e direção da indicada ao Oscar Ava DuVernay, esta minissérie expõe as graves falhas do sistema de justiça criminal dos EUA durante o caso conhecido como “Os Cinco do Central Park”. (Reprodução/Netflix)

3. Irmãs de Cela zoom_out_map 3/22 Irmãs de Cela (estreia em 10/05): Amor, ódio, traição. O drama nunca termina para as novatas e veteranas que tentam sobreviver atrás das grades da Prisão do Condado de Sacramento. (Reprodução/Netflix)

4. Disque Amiga para Matar zoom_out_map 4/22 Disque Amiga para Matar (estreia 03/05): Determinada a solucionar a morte do marido, uma viúva divide a sua tristeza com uma nova amiga que também tem seus próprios segredos. Comédia com Christina Applegate e Linda Cardellini. (Reprodução/Netflix)

5. Joy zoom_out_map 5/22 Joy (estreia em 24/05): Joy é uma jovem nigeriana que caiu nas garras do tráfico de mulheres em Viena. Impiedosamente explorada, ela tenta pagar sua dívida com a cafetina e sustentar a família que deixou para trás em seu país. (Reprodução/Netflix)

6. SYY-7-26-18-231.RAF zoom_out_map 6/22 A gente se vê ontem (estreia em 17/05): Neste filme produzido por Spike Lee, dois adolescentes prodígios usam todo o seu talento científico para conseguir voltar no tempo e evitar uma tragédia. (Reprodução/Netflix)

7. XT2B2549.raf zoom_out_map 7/22 Entre Vinho e Vinagre (estreia em 10/05): Quando um grupo de amigas decide comemorar o aniversário de 50 anos de uma delas conhecendo as vinícolas da Califórnia, nem mesmo mágoas do passado conseguem acabar com a diversão. (Reprodução/Netflix)

8. Bandidos na TV zoom_out_map 8/22 Bandidos na TV (estreia em 31/05): Ele matou para aumentar a audiência – e usou o próprio programa de TV para encobrir a verdade. Conheça essa sinistra história real nesta série sobre assassinatos, poder político e um império do crime. (Reprodução/Netflix)

9. The Society zoom_out_map 9/22 The Society (estreia em 10/05): Um grupo de adolescentes é misteriosamente transportado para uma réplica da cidade onde vivem. Aos poucos, eles descobrem que conviver e sobreviver em uma terra sem adultos – e sem regras – é mais complicado do que imaginavam. (Reprodução/Netflix)

10. 011641211.jpg zoom_out_map 10/22 The Perfection (estreia em 24/05): Neste suspense surpreendente estrelado por Allison Williams (Corra!) e Logan Browning (Cara Gente Branca), uma violoncelista reencontra seus ex-mentores e descobre que uma nova aprendiz tem agora toda a sua atenção. (Reprodução/Netflix)

11. Knock Down The House - Still 1 zoom_out_map 11/22 Virando a Mesa do Poder (estreia em 01/05): Acompanhe os bastidores da corrida eleitoral de quatro determinadas candidatas novatas que desafiaram campanhas milionárias em busca de um importante espaço no Congresso americano nas eleições de 2018. (Reprodução/Netflix)

12. Está tudo certo zoom_out_map 12/22 Está Tudo Certo (estreia em 03/05): Após ser violentada pelo cunhado de seu novo chefe, Janne tenta superar o trauma sozinha e seguir em frente. Mas as consequências do ato são muito mais profundas do que ela imaginava. (Reprodução/Netflix)

13. O Outro Pai zoom_out_map 13/22 O Outro Pai (estreia em 03/05): Depois da morte da mãe, quatro irmãs descobrem um segredo de família e saem em busca da verdade sobre sua origem. Com Blanca Suárez (As Telefonistas). (Reprodução/Netflix)

14. john-lennon-yoko-ono_1 zoom_out_map 14/22 John e Yoko: Só o Céu como Testemunha (estreia em 01/05): Com entrevistas e imagens inéditas, este filme conta a história por trás de “Imagine”, o influente álbum de John Lennon e Yoko Ono lançado em 1971. (Reprodução/Netflix)

15. _EDA3437.ARW zoom_out_map 15/22 Meu Eterno Talvez (estreia em 31/05): Todo mundo achava que Sasha e Marcos acabariam juntos, menos Sasha e Marcus. Mas um reencontro 15 anos depois os leva a pensar... Será? (Reprodução/Netflix)

16. Last Breath zoom_out_map 16/22 Last Breath (estreia em 01/05): Numa história real de luta pela sobrevivência, um mergulhador profissional fica preso no fundo do mar com apenas cinco minutos de oxigênio. Sem esperanças de resgate, ele tenta se salvar a todo custo. (Reprodução/Netflix)

17. unnamed (11) zoom_out_map 17/22 O Mecanismo: Temporada 2 (Em breve): Ruffo enfrenta mudanças em casa e no trabalho, mas não abandona a luta. Agora, ele investiga um novo suspeito de corrupção e segue o rastro da propina até o topo do poder. (Reprodução/Netflix)

18. Jogo do Dinheiro zoom_out_map 18/22 Jogo do Dinheiro (estreia em 01/05): O apresentador de um programa de TV sobre dicas de investimento se torna refém ao vivo de um telespectador que seguiu seus conselhos e perdeu tudo. Com George Clooney e Julia Roberts. Direção de Jodie Foster. (Reprodução/Netflix)

19. Um Limite Entre Nós zoom_out_map 19/22 Um Limite Entre Nós (estreia em 24/05): Uma grande promessa do beisebol, ele teve sua vida profissional interrompida por motivos raciais. Anos depois, tenta se entender com a família – e com a vida. Filme baseado na peça de August Wilson vencedora do Prêmio Pulitzer. (Reprodução/Netflix)

20. Truque de Mestre zoom_out_map 20/22 Truque de Mestre (estreia em 01/05): Um grupo de ilusionistas se especializa em roubar bancos e dar o dinheiro para o público enquanto despista agentes do FBI. A sequência do filme também estará disponível a partir da mesma data. (Reprodução/Netflix)

21. Dilema Parte 1 zoom_out_map 21/22 Dilema: Parte 1 (estreia em 24/05): Precisando de dinheiro, um casal aceita a proposta lucrativa e moralmente duvidosa de uma mulher misteriosa. Série neo-noir com a vencedora do Oscar Renée Zellweger. (Reprodução/Netflix)