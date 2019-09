18 filmes e séries que estreiam na Netflix em outubro

1. De volta para o futuro II zoom_out_map 1/18 De volta para o futuro II (estreia em 11/10/2019): Marty e Doc estão juntos de novo nesta sequência do sucesso de 1985 como a dupla que agora viaja para 2015 para resolver alguns problemas da família McFly. (Reprodução/Netflix)

2. Criando Dion (estreia em 04/10/2019): Uma viúva tem de criar um filho com superpoderes, esconder os dons do garoto e ainda desvendar as origens das misteriosas habilidades. (Reprodução/Netflix)

3. O Método Kominsky: Temporada 2 (estreia em 25/10/2019): O professor de teatro Sandy Kominsky e seu melhor amigo Norman Newlander enfrentam as alegrias e tristezas do envelhecimento com muito bom humor. (Reprodução/Netflix)

4. Gravidade (estreia em 01/10/2019): Após um acidente, um astronauta e uma engenheira biomédica ficam isolados no espaço sem comunicação com a Terra. Filme vencedor de 7 Oscars, com Sandra Bullock. (Reprodução/Netflix)

5. Magos da Decoração (estreia em 18/10/2019): Designers de interiores transformam espaços sem graça em locais cheios de charme na disputa por um grande contrato com um famoso hotel de Londres. (Reprodução/Netflix)

6. Os Miseráveis (estreia em 11/10/2019): A versão musical do romance épico de Victor Hugo sobre amor e sacrifício, apresentada nos palcos pela primeira vez em 1985, finalmente chega ao cinema. Com Anne Hathaway, Hugh Jackman, Russell Crowe e grande elenco. (Reprodução/Netflix)

7. Café, Almoço e Jantar (estreia em 23/10/2019): O chef David Chang recebe convidados famosos para explorar a culinária e a cultura de cidades pelo mundo afora. (Reprodução/Netflix)

8. Gladiador (estreia em 11/10/2019): Um general romano é indicado ao trono após a morte do imperador, mas acaba condenado à morte pelo ambicioso filho do falecido monarca. Com Russell Crowe. (Reprodução/Netflix)

9. DOLEMITE IS MY NAME!, 2019, DOL_Unit_02242FD.psd (Reprodução/Netflix)

10. FRACTURED (2019) (Reprodução/Netflix)

11. Realidade Não Documentada (estreia em 02/10/2019): Oito famílias sem documentos revelam como é viver à margem, entre a ameaça da deportação dos EUA e da violência em seus países de origem. (Reprodução/Netflix)

12. Reese Entrevista: Temporada 1 (estreia em 29/10/2019): Em uma jornada pelos Estados Unidos, Reese Witherspoon entrevista mulheres incríveis que transformaram sonho em realidade. (Reprodução/Netflix)

13. Família do Bagulho (estreia em 01/10/2019): Um traficante pé de chinelo aceita levar um carregamento do México para os Estados Unidos e forma uma família falsa para dar conta da empreitada. (Reprodução/Netflix)

14. Daybreak (estreia em 24/10/2019): Em busca da namorada desaparecida após um desastre nuclear, Josh, de 17 anos, enfrenta zumbis, gangues e muito mais em um nada admirável mundo novo. (Reprodução/Netflix)

15. Animais Fantásticos e Onde Habitam (estreia em 04/10/2019): 1926. Em uma viagem para Nova York, o excêntrico magizoologista Newt Scamander descobre uma trama sinistra que ameaça toda a comunidade bruxa. (Reprodução/Netflix)

16. A Lavanderia (estreia em 18/10/2019): Uma viúva (Meryl Streep) investiga fraudes em seguros e descobre dois advogados (Gary Oldman e Antonio Banderas) que dão golpes financeiros globais. (Reprodução/Netflix)

17. Amor e Tulipas (estreia em 15/10/2019): Na Holanda do século 17, a mulher de um rico comerciante e o pintor que vai retratá-la se apaixonam. Mas o futuro a dois é uma aposta arriscada. (Reprodução/Netflix)