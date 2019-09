5 filmes que vão te inspirar a viajar

Com o fim de ano chegando, está na hora de planejar as próximas férias. Está sem ideia de destino? Então, separamos alguns filmes que vão te inspirar a explorar o mundo. Da Europa a Ásia, dos hotéis ao mochilão, viva todos os tipos de viagem através do olhar dessas histórias.

Comer, Rezar e Amar, 2010

Recém-separada e em um período de grandes mudanças, Elizabeth (Julia Roberts) decide largar tudo e embarcar em uma viagem de um ano para viver novas experiências e tentar se conectar consigo mesma. Ela começa a trama viajando para a Itália, onde conhece novos amigos e vive a vida sem culpa, como o famoso ditado italiano Dolce Far Niente (o prazer de não fazer nada). Depois ela embarca para Índia, onde faz uma conexão espiritual ao aprender a meditar e conhecer o hinduísmo. Por último, ao chegar em Bali, Elizabeth se apaixona belo brasileiro Felipe, interpretado por Javier Bardem, e vive um amor doce e inesperado. Com romantismo e cenários maravilhosos, este filme é um convite a viajar!

Reproducão / Filme: “Comer, rezar e amar”

Livre, 2014

Após a morte da mãe e um divórcio, Cheryl (Reese Witherspoon) decide que é hora de mudar de vida e se conectar com a natureza. Por isso, ela se aventura por uma trilha de 1770 km pela costa do Pacífico. Depois de 90 dias e muitas adversidades, sua vida volta para os eixos. Com paisagens naturais de tirar o fôlego, o longa é um convite para se aventurar!

Filme Livre

Diários de Motocicleta, 2004

Baseado em fatos reais, o filme conta a história do jovem Che Guevara (Gael García Bernal) que, em 1952, decide viajar pela América do Sul de motocicleta com o amigo Alberto Granado (Rodrigo de la Serna). Com momentos dramáticos e delicados, a trama mostra cenários marcantes.

Filme Diários de Motocicleta

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, 2001

Amélie (Audrey Tautou) é uma jovem que decide sair do interior e morar em Paris, onde começa a trabalhar em um café. Um dia, ela encontra uma caixa em sua casa e decidi devolvê-la ao verdadeiro dono. A partir daí, a doce Amélie embarca em uma jornada que mudará seu olhar pela vida. Um dos filmes mais amados pelos franceses, o longa deixa no ar uma grande vontade de visitar a cidade luz!

Filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

A Mexicana, 2001

Se você gosta de aventura, esse filme é pra você! Jerry Welbach (Brad Pitt) é um bandido que recebe um ultimato da namorada, Samantha Barzel (Julia Roberts): Largar o crime ou ficar com ela. A partir daí, a história ganha novas perspectivas e se desenrola no México. Com um cenário de road trip e deserto, A Mexicana faz o estilo de viagem radical.