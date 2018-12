Sandra Bullock diz ficar apavorada com futuro dos filhos

A atriz Sandra Bullock, 54 anos, lançou seu novo filme, Caixa de Pássaros, na plataforma de streaming Netflix na sexta-feira (21). O longa retrata uma realidade distópica na qual uma ameaça invisível materializa os medos humanos. Para escapar do terror, o único jeito é vendar os olhos para não encarar o que acontece à sua volta. Nesse cenário, a personagem de Bullock precisa proteger os filhos.

O mundo real, entretanto, já é suficientemente assustador para qualquer mãe, segundo a atriz. “Como mãe, você fica apavorada ao ver que, quando tiverem 30 anos, seus filhos podem viver em um mundo seco. Eu penso: ‘Meu Deus, preciso comprar uma terra em algum lugar para garantir que meus filhos tenham água'”, contou em entrevista ao G1. Ela esteve no Brasil para divulgar o filme no evento Comic Con Experience, que aconteceu em São Paulo no início do mês.

Conforme apontou na entrevista, Bullock entende que os problemas enfrentados atualmente pela sociedade têm impulsionado a produção de filmes distópicos como o estrelado por ela: “Há a mudança climática, a inquietação civil, o racismo… Tem muita coisa acontecendo e parece que ninguém se sente esperançoso ao ver as notícias”.

Sandra Bullock é mãe de dois filhos, Louis, 8 anos; e Laila, 6 anos.

Leia também: Sandra Bullock adota pela segunda vez!