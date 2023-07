O amor pela caridade: conheça a história da Fundação Amor Horizontal

Nesta quarta-feira, 19 de julho, celebramos o Dia da Caridade, data em que refletimos sobre a importância da colaboração e cooperação àqueles que necessitam de assistência, carinho, atenção e um gesto genuíno de amor.

Com esta data, surge a oportunidade de unir esforços a fim de disseminar a solidariedade em nossas comunidades, trabalho este que a Fundação Amor Horizontal (FAH) vem desenvolvendo a quase 9 anos, promovendo bem-estar, autoestima e educação para milhares de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Sendo um facilitador transparente entre os investidores e aqueles que necessitam, a FAH oferece esses cuidados contínuos desde a infância até a juventude para 59 mil crianças em projetos sociais certificados, contribuindo através da doação de produtos de necessidades básicas e outros projetos de acompanhamento.

A presidente, voluntária e influenciadora Carol Celico, reflete e nos conta sobre como e em qual momento da sua vida sentiu que precisava fazer algo que mobilizasse uma frente única contra as consequências da desigualdade: “Desde pequena, sempre pensei em formas de ajudar os outros. Foi de maneira natural que entendi que qualquer ação de bem coletivo pode impactar muito mais do que imaginamos. Conforme fui crescendo, segui fazendo doações para várias ONGs e tentando mostrar para os outros a quantidade de amor que você compartilha com as pessoas no ato da doação, principalmente quando o auxílio é voltado para aquelas que são mais vulneráveis: as crianças. Foi assim que nasceu a ideia de criar uma associação que fornecesse apoio direto às ONGs que prestam o melhor serviço e ainda assim sofrem com escassez para oferecer alimentos, produtos de higiene, material escolar e outros.”

Carol também conta como surgiu a fundação e como o primeiro investimento se transformou em uma ação que impacta de forma positiva a vida de milhares de crianças: “O primeiro investimento e doação veio da minha parte com a arrecadação de um projeto musical antigo e pontual que produzi. A partir dele, criei a associação que, no ano de 2014, se desenvolveu na Fundação Amor Horizontal, onde espalhamos o amor sem hierarquia e para todos, visando uma melhor qualidade de vida para crianças do Brasil inteiro em vulnerabilidade”

Segundo a presidente, a FAH recebe doações de pessoas físicas e jurídicas para diversas causas e, fazer parte da rede de doadores, exige uma avaliação rígida de qualidade e comprometimento do trabalho de cada ONG. Através do site e das redes sociais da fundação, voluntários e equipe divulgam projetos de emergência, como campanha do agasalho em temporadas de estações mais frias, por exemplo, porém sempre mantendo iniciativas ativas em paralelo, como o projeto Semear, que investe na educação de diversas crianças em vulnerabilidade social e menos favorecidas presentes em todas as ONGs.

Ela nos explica como na prática as doações são transformadas em produtos e sobre como os repasses são feitos: “Uma vez que temos o valor, conversamos diretamente com fabricantes para garantir o melhor preço em cada produto, fazendo cada real valer muito mais e transformando o dinheiro na maior quantidade de itens possível. A partir daí, verificamos qual das instituições parceiras está mais carente de atenção e apoio, direcionando doações de acordo com a necessidade. Temos um relatório com todas essas ONGs que trazem o resultado da nossa parceria, tanto em participação das pessoas quanto no desenvolvimento das crianças assistidas, o que nos faz entender não só onde precisamos dar mais atenção como nos gratifica ao ver com clareza a mudança positiva na vida de cada um dos pequenos.”

A realização e gratidão de estar promovendo o cuidado sobre o outro é um dos sentimentos mais importantes dentro da caridade, e Carol reflete como este sentimento se tornou frequente no seu e em outros diversos cotidianos:

“É a realização de um sonho e extremamente gratificante encontrar no sorriso de cada uma das crianças a esperança de um futuro melhor. Garantir para cada uma delas autoestima, bem-estar, saúde e educação através de uma roupa nova só dela, material escolar que estimule o aprendizado, alimentos de qualidade e com variedade nutricional, e muito mais. Assistir de perto essa transformação e a colaboração de tantas pessoas por uma vida melhor é muito emocionante.”

A cultura é um dos pilares mais importantes para a FAH e Carol explica como o incentivo à participação da sociedade é primordial para essas iniciativas continuarem atuando, sobretudo como a doação deve ser consciente e adequada: “A missão da FAH é fomentar a cultura de doação no Brasil. A doação ainda é, em sua maioria, um gesto pontual de solidariedade decorrente de alguma catástrofe. Foi o que vimos acontecer com a pandemia nos últimos anos, por exemplo. Mas, para nós, a doação deve ser um ritmo novo de vida, um hábito, uma prática recorrente. Então, buscamos cada vez mais trazer esse senso de responsabilidade e cidadania para as pessoas. Para isso, precisamos dar opções. Se a pessoa não consegue contribuir financeiramente, ela pode doar produtos, por exemplo. E, nesse sentido, nós temos nos esforçado para conscientizar sobre a importância da doação de qualidade: doação não é descarte.”

A empresária também declara como os sentimentos que a experiência de contribuir no desenvolvimento social dessas crianças transformou o seu comportamento e sua felicidade como mãe: “Toda mãe sabe o quão emocionante é assistir de perto os filhos estudando, se desenvolvendo e criando seus próprios sonhos de carreira e vida. Essa fase é de extrema importância para o crescimento saudável de qualquer criança. Por isso, garantir lápis, caderno e mochila, tudo novo e só dela, se torna um estímulo enorme e uma autovalorização para cada uma. Não há palavras para descrever a sensação ao ver uma criança sorrindo ao receber as “ferramentas” para poder aprender, se divertir e crescer. O mundo pode ser um lugar muito ruim de várias formas, mas não por conta disso precisamos desistir de torná-lo melhor. Cada ação ajuda muito mais do que podemos imaginar e o retorno que temos é impagável: amor em cada momento, em cada abraço.”

A qualidade e o acompanhamento de perto são as prioridades da FAH, o que segundo Carol, impacta não só a vida dessas crianças, mas também de suas famílias e o desenvolvimento do futuro de todos: “Nossa prioridade é doar produtos em perfeito estado, acompanhar de perto os projetos da nossa rede e dar um bom suporte. Atualmente, nós já impactamos outras pessoas além das crianças, pois acreditamos que investir nas famílias também é uma forma de apoiar o desenvolvimento das crianças, bem como dar oportunidades para as crianças também vai melhorar a situação da família. Por isso, a FAH realiza e apoia projetos de capacitação para pais e mães, por exemplo.”

A caridade vai além das doações materiais e monetárias, e Carol explica como um simples ato enriquece a boa vontade dentro de nós e também nos alimenta com a satisfação de doar nosso tempo e esforço em prol de boa iniciativas: “A caridade vem de várias formas e pode estar em vários momentos. Desde uma pequena quantia de dinheiro mensalmente, que, em força coletiva, faz diferença para a existência e resistência de várias ONGs, até o trabalho voluntário, estando lado a lado com as pessoas que mais precisam e mostrando a elas que existe apoio e futuro para cada uma. Podemos ajudar com doações de alimentos, roupas antigas em boa qualidade ou mesmo com um valor simbólico para uma instituição cuja causa inspire. Caso o dinheiro não seja suficiente para compartilhar, o seu tempo também vale muito! Comparecer aos eventos, ajudar na execução de ações, falar sobre a caridade e estimular pessoas próximas a participar desse processo lindo de alguma forma. Tudo isso muda o mundo de quem precisa e colabora para mudar o mundo para todos.”

A conscientização e a prática de boas iniciativas contribuem a combater desigualdades e abismos entre muitas pessoas. Em suma, a contribuição e participação de todos fazem desses e outros projetos a iluminação na vida de muitos. Que tal estender a mão, compartilhar sorrisos e transformar o nosso futuro através da caridade? Acesse o site amorhorizontal.org/quem-somos e saiba mais sobre como transformar vidas de muitas crianças.