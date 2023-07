Marta lança marca de sportswear com foco em equidade de gênero

A Copa do Mundo feminina está prestes a começar e Marta, uma das principais jogadoras de futebol do mundo, vai disputar a competição pela sexta vez. Aproveitando o momento, ela também explora um outro lado do esporte, o da moda. A atleta está lançando a marca Go Equal, com foco na equidade de gênero.

A coleção traz peças exclusivas, em versões treino e casual, com o intuito de inspirar a prática esportiva feminina. São camisetas, bermudas, calças, bonés e tops, todas com o símbolo e frases de empoderamento. Os royalties das vendas serão doados para projetos que incentivam as mulheres.

A Go Equal tem o objetivo de legitimar e promover o espaço da mulher no mundo esportivo. ”Como falamos no início, quando entrei no movimento, a bola é igual, o campo é igual, as regras são iguais. As mulheres jogam futebol da mesma forma que os homens. Não há motivo para não receberem o devido reconhecimento”, afirma Marta.

Desenvolvida pela estilista da Centauro, Marcela Moreira, a principal inspiração para as roupas foi a atleta. “Marta foi a persona que mantive em mente desde o início até o desfecho da criação da coleção. Levei em consideração sua personalidade e representatividade no esporte, sendo uma atleta e ídolo que inspira as novas gerações. Sua história, trajetória e preferências foram cuidadosamente consideradas em cada peça”, conta em comunicado à imprensa.

A escolha de cores tem uma forte relação com o movimento de igualdade, trazendo o foco para o roxo, que representa a equidade e valorização das mulheres no esporte, e o laranja, que joga com a irreverência. Outros tons, como bege e marrom, completam a paleta. O símbolo de igualdade entra como logotipo da marca, incorporado a elementos gráficos como texturas e emblemas, simulando um brasão de time. As peças estão à venda nas lojas e e-commerce da Centauro e no Studio78, parte do Grupo SBF.

Confira abaixo o vídeo: