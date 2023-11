Mulheres no Poder: 9 dicas para ter sucesso no empreendimento

Equilibrar maternidade, empreendimento e vida pessoal não é das tarefas mais fáceis. O número de negócios comandados por mulheres, porém, tem crescido: são 10,3 milhões de empreendedora no Brasil no terceiro trimestre de 2022, de acordo com a pesquisa do Sebrae feita com base em dados do IBGE.

No entanto, a maioria dessas empresas são criadas por necessidade, e as de sucesso ainda são um ambiente majoritariamente masculino.

Celebrar aquelas que alcançaram este lugar e ter acesso a dicas para também chegar neste espaço é importante, ainda mais depois da data 19 de novembro, que marca o dia do empreendedorismo feminino.

Antes de tudo, sonhe!

Lilly Sarti é fundadora e diretora criativa de uma marca de roupas que leva seu nome. Entre clássico e atual, tem ganhado destaque no mercado brasileiro.

“Antes de mais nada, o importante é sonhar para realizar. Para criar e manter um negócio de sucesso é necessário ter resiliência, foco, muita determinação e estar ciente que existem ciclos para tudo. Além disso, ter uma cultura clara e difundi-la entre as pessoas da companhia também é muito relevante”, conta.

Escolha um segmento e se aprofunde nele

Lelê Saddi é referência no mercado de influencer de moda, mas também tem seu espaço para além das seguidoras que alcança. Ela é co-fundadora de uma das maiores agências de comunicação 360° do país, o Grupo Pop.

“Você precisa empreender dentro de um segmento que você goste muito, tenha um know-how, tenha estudado e feito um business plan, a fim de programar-se para abrir seu negócio“, indica ela para as iniciantes.

Já para manter uma empresa de sucesso, Lelê acredita ser necessário se cercar de pessoas que lutem todos os dias com você, para desempenhar bons resultados e criar uma empresa de sucesso.

Saiba que empreender não é fácil

Formada em Fashion Business pelo Instituto Marangoni, em Milão, Carol Celico fundou a NIINI em 2021. Além de empresária, é mãe, filantropa e influenciadora.

“Minha dica é entender que o processo de empreender não vai ser fácil, vai demandar muito tempo, energia e determinação.”

Para ela, é importante focar em seu próprio processo. “Não olhar para o que o vizinho está fazendo, nem se comparar com outras mulheres é crucial. Todas nós passamos por desafios, ainda mais na carreira. É muito importante lembrar que por trás desta mulher de sucesso, existe alguém que se frustra diariamente e que gasta muita energia para conquistar o que quer”, conta Carol.

Tenha um bom time ao seu lado

Daniela Setubal tornou a D-Gaia realidade no final de 2022, com a premissa de trazer uma nova perspectiva ao mercado de luxo brasileiro, a partir de materiais de alta qualidade e um design autoral.

A chegada de seu segundo filho a convidou a olhar para o equilíbrio entre maternidade e sua vida profissional. “Minha maior dica é ter um ótimo time ao lado, pois são eles quem auxiliam e me deixam a par nos momentos em que estou com meus filhos.”, conta.

Disciplina, foco e paixão, além de uma rede de apoio

Vânia Almeida, Lucinda Aziz e Agnes Crocchi são fundadoras do Grupo Agilità, que trouxe para o mercado peças sofisticadas, femininas e atemporais.

“Começamos a empreender como três parceiras apaixonadas por moda, com a ideia de criar nossas próprias roupas. Com muita disciplina, foco e paixão, construímos a marca, que hoje é referência nacional”, lembram.

De acordo com elas, a constância foi o que fez o Grupo Agilità chegar aonde chegou, e não seria possível alcançar esse local sem uma rede de apoio. “São a nossa família”, concordam as três.

Posicionamento da marca

“A parte mais difícil de um empreendimento é do início até o posicionamento da sua marca no mercado”, diz Michelle Coleto, fundadora e diretora criativa da La Sirène, marca de beachwear e resortwear com produção 100% nacional, e presidente da ABEST

Michelle, assim como outras empreendedoras, passou por uma série de dificuldades. “Muitas delas por ser uma empresa gerida por mulher e não acreditarem no meu negócio, como se eu estivesse querendo brincar de ser empresária. Como os profissionais, a maioria homens, faziam pouco caso, eu mesma dei início”, afirma.

A parte burocrática, que envolve contabilidade, advogados e contratos, foi o passo inicial. “Depois, seguimos para exportação, despachantes e bancos”, recorda.

“A minha dica principal é ouvir o nosso coração, ou seja, acreditar em nosso empreendimento e seguir em frente. Empreender é um desafio, assim como manter uma família e casa. Ao mesmo tempo, é maravilhoso conseguir dar conta dos dois mundos. Para mim, é importantíssimo manter o equilíbrio. Sempre quis ser um ótimo exemplo para meus filhos e, enquanto eles cresciam, levava eles para acompanharem meu trabalho. Acredito que isso fortaleça a criança e o jovem.”

Coragem para seguir

Suzana Cha está a frente da Amissima, grife paulista de moda feminina fundada em 2022. Atualmente, as filhas da empresária, Carolina e Sabrina Yoo, fazem parte da direção criativa e marketing da label.

”O segredo do empreendedorismo é a criatividade, a constância e a persistência. As dificuldades sempre vão existir, mas é necessário encará-las com propósito e não desistir dos seus sonhos”, pontua ela.

No início, é importante ter foco e conhecimento sobre o que se pretende transmitir aos seus consumidores, em sua visão. Além disso, ter uma equipe engajada que acredite no propósito da marca e se mantenha atenta às tendências do mercado e das redes sociais.

“Tudo isso faz com que o sucesso da empresa seja construído solidamente. Para as mulheres empreendedoras, que são mães e contam com inúmeros desafios, não desistam de vocês. Busquem sempre a força interior para continuar na construção de um destino lindo e cheio de possibilidades para as próximas gerações’’, termina Suzana.

Conheça os processos que sua empresa exige e tenha uma rede de contatos

Edileuza Rossano fundou e é diretora criativa da Loft747, marca paulista de moda feminina. “É essencial saber os processos que sua empresa vai ter, construir um plano de negócio, criar relações com pessoas que estão no meio e estar atento as mudanças de mercado que acontece rápido”, releva.

Ter um bom planejamento em todas as áreas e saber seu limite também são essenciais. “Sempre utilizamos a regra de dar um passo devagar cada vez para não dar um maior que a perna.”

“As mulheres enfrentam desafios significativos devido à responsabilidade predominante pelo cuidado dos filhos, afetando tanto a vida profissional quanto a pessoal. Isso pode criar obstáculos na progressão de carreira devido ao desequilíbrio entre demandas profissionais e familiares”, explica Edileuza.

Segundo ela, “as expectativas sociais tradicionais também resultam em uma distribuição desigual de responsabilidades domésticas, impactando o bem-estar emocional das mulheres. A promoção da igualdade de gênero e a implementação de políticas de apoio são essenciais para criar um ambiente mais inclusivo e uma sociedade mais justa”.

Não se compare e evite realidades maquiadas das redes sociais

Quando Bianca Inglesis fundou seu blog de lifestyle em 2012, o Superfluous, não imaginava no que ele poderia se transformar.

A notoriedade fez com que ele evoluísse para uma marca de acessórios e, em 2016, sua irmã entrou para o projeto expandindo a marca para a produção de camisetas. Depois de um rebranding, a marca ganhou o sobrenome das irmãs.

“Para um negócio de sucesso é importante evitar comparações e realidades ‘maquiadas’ das redes sociais“, sugerem.

“Às vezes, tudo parece maravilhoso na vida e nas conquistas profissionais dos outros, é difícil não entrar num ciclo de ansiedade e achar que estamos fracassando nos nossos projetos. Mas é importante sempre ter em mente que todos nós estamos em jornadas diferentes, com realidades, expectativas e objetivos diferentes também”, concordam.

Por fim, elas dizem que é necessário estar aberto para novas trocas. “Até com pessoas que se enquadram como concorrência, sem se abalar quando é ignorado ou desprezado. Muito pelo contrário, vão aparecer pessoas que valorizam isso também. O empreendedor nunca pode perder o drive de bater em portas diferentes!”