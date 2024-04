O cansaço das 5 da tarde

Tem o chá da tarde. Tem a Bela da tarde. Mas tem também o cansaço da tarde.

As mulheres na menopausa pifam ao cair do sol. Não sei nem bem como se diz isso mas somos as exaustas da tarde. O climatério é uma barra pesadérrima. Calores, humores, odores e agora… a exaustão.

E isso não quer dizer presença de sono pois a menopausa é uma eterna insônia. Nunca pregamos o olho. Somos como semi dead walkers, as sonâmbulas que vagam antes do anoitecer.

E como esses olhos abertos enxergam pouco! Eu que tento abrir a visão dessas mulheres maduras acerca do envelhecimento, me percebo vacilante.

Tenho tido umas sensações horríveis quando a noite cai. Fico lesada, abobada, burra. Não conjugo “lé com cré” e preciso de mim para muita coisa. Estou exausta, confesso. E tenho situações importantes a serem resolvidas. Mudar de apartamento, impostos de transmissão, saída de filhas de casa, aumento da minha reserva de emergência. Faz como?

Eu ando em círculos e fico estatelada com o banzo da menopausa no corpo da mulher madura. Sou a prova viva dessa loucura toda. E dizem que apenas a reposição hormonal melhora isso. Não posso me guiar por isso pois sou uma mulher seca. E me indago: faz como para melhorar?

Voltei pra análise, aumentei a carga da malhação, oro pela manhã, vou à missa todos os domingos e…? Garantia zero de melhora e invejo as minhas amigas maduras que podem usar um chip de estrogênio ou uma pomada de testosterona.

Isso é vida e vale mais do que um bofe gostoso ao seu lado. Porque até para funcionar com o gatão, precisamos de animação. Isso vende? Cartas para a redação.