Carga Mental: Mulheres ficam esgotadas por tarefas invisíveis

Mesmo em lares onde as tarefas são dividas de maneira equivalente, é comum a mulher acabar sobrecarregada por realizar a maior parte do trabalho de gerenciar a família. Embora alguns homens entendam sua corresponsabilidade no cuidado do lar e das crianças, geralmente eles precisam receber ordens do que e como fazer, gerando uma carga mental às parceiras.

As mulheres, o trabalho doméstico e a carga mental

Se no mundo dos negócios os homens ainda detêm o poder e ditam as estratégias, em casa a dinâmica é bastante diferente. Planejar, organizar e tomar as decisões relacionadas ao lar e às crianças geralmente ficam nas mãos das mulheres.

Elas programam, preveem falhas e tomam conta de todas as interações entre as partes. Tudo isso enquanto cozinham, limpam, educam e trabalham fora de casa.

Parte dos homens está preocupada em participar da divisão de tarefas, é verdade, mas a maioria apenas executa as ordens que, muitas vezes, devem ser verbalizadas mais de uma vez e de forma convincente. O resultado é a necessidade delas gerenciaram famílias inteiras.

Continua após a publicidade

Não é exagero dizer que esse trabalho invisível e, ao mesmo tempo, fundamental para o bom funcionamento da casa incentiva mulheres a pararem de trabalhar apenas quando dormem. Afinal, elas precisam criar a lista de compras do mercado, marcar as consultas das crianças, assegurar que os maridos vão fazer suas funções de maneira correta e mais uma porção de coisas que sequer cabem neste parágrafo.

É nesse lugar que surge a carga mental, um esforço mental e intelectual para organizar todos os compromissos da dinâmica familiar.

O que é carga mental?

O termo é usado para descrever o trabalho muitas vezes invisível de planejamento e gerenciamento das tarefas domésticas, que recai geralmente sobre as mulheres. A ideia não é nova. Foi intuída na década de setenta pela escritora e ativista Silvia Federici, aperfeiçoada por pesquisadoras e feministas ao longo do tempo, mas ganhou corpo e fama nas redes sociais através de um artigo do The Guardian, da colunista Jess Zimmerman, que ironizava o fato de existir uma cultura que acredita que mulheres são multitarefas e que são naturalmente desenhadas para executar funções do lar.

Continua após a publicidade

Em uma pesquisa publicada ainda nos anos 90, a socióloga americana Susan Walzer falou sobre a carga mental das mulheres, especialmente após a maternidade, e constatou que elas fazem a maior parte do trabalho intelectual e emocional na criação dos filhos e na organização da casa, e são as responsáveis por executar um trabalho mental que permite que a família basicamente exista.

As consequências da carga mental

O esforço que elas fazem de antecipar a necessidade do outro — seja de conforto, de escuta, segurança ou presença — é extremamente fatigante em níveis emocionais. Essa energia cognitivo-emocional aumenta o cansaço e nervosismo dessas mulheres, que são muitas vezes obrigadas a ouvir que era só terem pedido ajuda.

Continua após a publicidade

Aqui, vale o destaque: a distribuição por gênero do trabalho em casa ainda é extremamente desigual. Segundo o relatório desenvolvido pela Oxfam em 2020, 90% do trabalho de cuidado no Brasil é feito informalmente por famílias e, desses 90%, quase 85% é responsabilidade de mulheres.

No Brasil, de acordo com dados do IBGE referentes a 2022, as mulheres dedicam 9,6 horas a mais que os homens nos afazeres domésticos e/ou cuidados de pessoas. Essa configuração, logicamente, traz problemas a elas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as mulheres estão mais expostas a riscos de saúde mental pela sobrecarga física e mental decorrente dessa dinâmica.

“Contar com uma rede de apoio é fundamental para a saúde da mulher. Não somente pelo alívio dessa sobrecarga que vivemos, mas também para essa mulher se sentir acolhida e pertencente ao seio familiar e não somente uma peça que funciona muito bem dando conta de tudo”, pontua a terapeuta familiar Lilian Ferreira (@terapeutalilianferreira).

Continua após a publicidade

A exaustão feminina se tornou um problema tão grave que as teóricas que estudam o tema estão abandonando os termos jornada dupla e jornada tripla de trabalho para adotar o termo jornada contínua, onde a sequência de tarefas e seu planejamento é tão esmagadora, e os limites entre vida doméstica e trabalho estão tão borrados, que a mulher não está trabalhando apenas quando está dormindo.

Mas isso implica não só na saúde física e mental delas, como também na financeira: sobra menos tempo para se profissionalizar.

O impacto da carga mental para as finanças pessoais das mulheres

Quando a mulher está em permanente estado de alerta e atenção para cumprir todos os deveres impostos, ela não tem tempo para criar, para cuidar da própria saúde, para investir na sua carreira ou simplesmente ter oito horas de sono.

Continua após a publicidade

“É impossível falar sobre finanças sem fazer esse recorte de gênero”, afirma Bruna dos Santos (@eibrunadossantos), mentora financeira de mulheres. As mulheres, em geral, ganham menos, porque, dentre outros fatores, têm menos tempo disponível para se dedicar a atividade remunerada, uma vez que, em comparação aos homens, dedicam o dobro de tempo nas tarefas domésticas e de cuidado com a casa e os familiares, explica a especialista.

“Sobra muito menos grana disponível, quando sobra, para a realização de sonhos e construção de patrimônio ao longo da vida, o que gera uma enorme frustração e afeta sua carreira, relação consigo mesma, relacionamentos amorosos e familiares”, continua a profissional.

“O peso do cuidar reverbera em todos os âmbitos da vida”, pontua Bruna. “Inserida em um contexto de sobrecarga, esgotamento e excessiva cobrança, como ter energia para olhar para as finanças? Assim como problemas financeiros afetam nossa saúde mental, podendo desencadear irritabilidade, estresse, ansiedade, dor muscular e insônia, o inverso também acontece”, continua.

“É humanamente impossível dar conta de todas as tarefas com total entrega. Precisamos sair desse lugar e começarmos a aplicar o ‘fiz o que pude’, respirar e seguir”, acrescenta a terapeura

Os homens precisam aprender a fazer o trabalho doméstico sem a supervisão de mulheres

Enquanto a educação dos homens não inclui o aprendizado das tarefas domésticas, meninas e adolescentes são ensinadas desde cedo um conhecimento geral que inclui de quanto em quanto tempo toalhas devem ser trocadas, que o feijão deve ficar de molho no dia anterior ao cozimento, que as roupas brancas devem ser separadas das roupas coloridas antes de serem lavadas ou simplesmente saber onde está o material escolar que os filhos precisam para fazer as tarefas.

Já existe um grande debate sobre a necessidade de uma divisão mais justa das tarefas da casa, como lavar a louça e tirar o lixo. No entanto, a carga mental é uma camada mais abaixo e envolve tudo o que é pensado sobre uma casa e o dia a dia. Não dá mais para só as mulheres pensarem nisso, especialmente em tempos onde é possível pesquisar como realizar tarefas no Google ou mesmo anotar na agenda do celular os compromissos enquanto pai e morador de uma casa.