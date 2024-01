Você provavelmente já se perguntou qual o segredo da felicidade. E apesar da resposta ainda não ter sido encontrada pela humanidade, alguns fatores são apontados como agentes potencializadores desse sentimento. Quando falamos do nosso lar, logo associamos esse sentimento às vivacidade das plantas, de aromas de difusores, de texturas macias e também de uma paleta de cores relaxante e convidativa. Mas como criar ambientes que trazem bem-estar?

Conversamos com Rodrigo de Aquino, especialista em bem-estar e felicidade, que sinalizou caminhos para criar um lar que desperte virtudes, forças de caráter e boas energias. Confira o bate-papo e inspire-se para começar 2024 com a casa ainda mais feliz.

Casa Claudia: Como criar ambientes que trazem bem-estar e felicidade?

Rodrigo de Aquino: A ideia de atrair novas e boas energias para dentro de casa me faz pensar muito sobre a virtude da transcendência e as qualidades humanas relacionadas – bom humor, gratidão, esperança, apreciação a beleza e excelência e espiritualidade. Tudo começa com a gente. Quando estamos bem, encaixados e com o sentimento de acolhimento e pertencimento, todo lugar vira ninho e polo de acolhimento e felicidade.

CC: Em termos de organização, a gente sabe que toda casa tem bagunça. Como cuidar para que ela não atrapalhe?

RA: Todo excesso denota uma falta. Excesso de bagunça e desordem pode indicar o baixo uso da virtude da moderação e da força do autocontrole. Uma casa organizada, uma pia limpa, um sofá com almofadas arrumadas e uma sala perfumada, seja com incenso ou aromatizador, combina autocuidado e consciência, trazendo para o espaço o mesmo zelo que sua vida interior e bem-estar emocional merecem ter.

Mesmo que seja chato, depois de enfrentar essa primeira resistência, sempre vem a sensação de dever cumprido, com autoestima e realização. Internamente faz um bem danado e, para quem acredita, elimina negatividade e atrai boas vibrações.

“Quando estamos bem, encaixados e com o sentimento de acolhimento e pertencimento, todo lugar vira ninho e polo de acolhimento e felicidade.” Rodrigo de Aquino, especialista em bem-estar e felicidade

CC: Plantas fazem diferença? Se sim, quais as melhores espécies para ter dentro de casa ou do apartamento?

RA: As plantas nos conectam com nossas origens, com nossos ancestrais que viviam com a natureza. Pode ser uma varanda recheada de ervas aromáticas como manjericão, alecrim, lavanda ou arruda. [Também vale investir em espécies como a Zamioculca, conhecida como] planta da fortuna, dinheiro-em-penca, amor-perfeito ou flores em vasos. O verde nutre e potencializa a força de apreciação a beleza e excelência, deixando todos mais abertos às belezas da vida e encantado com os acontecimentos corriqueiros do cotidiano.

CC: Em casas com pets algo muda?

RA: Em 2021, a ONU publicou no relatório mundial da felicidade dados que comprovaram a importância dos pets na proteção da saúde mental dos humanos. Esse estudo demonstrou que, durante a pandemia, a presença de cães e gatos dissolveu o sentimento de solidão dos tutores e ampliou o sentimento de conexão.

Enquanto a crença popular diz que eles removem energias negativas e purificam os ambientes, estudos apontam que os cães afetam nossos índices de oxitocina, conhecido como o hormônio do amor, da mesma forma que os bebês humanos. Isso explica o profundo vínculo que os pets causam nos núcleos familiares.

CC: No quarto das crianças: quais as regras?

RA: A noção de virtudes e qualidades humanas também podem ser vivenciadas pelas crianças. O quarto de uma criança ou adolescente é seu “reino” e desde pequenos já podem aprender conceitos de responsabilidade (arrumar a cama, dobrar as roupas, colocar a toalha no banheiro) ou de tolerância e respeito (quando dividem o quarto com um irmão ou outro familiar), por exemplo. Mesmo assim, ali também precisa ser um espaço onde a criatividade, a alegria e o bom humor devem se fazer presentes.

Em tempos de internet, jogos online de origem duvidosa e com tantos casos de depressão e ansiedade em crianças e jovens, os quartos devem privilegiar as cores, a iluminação e a circulação de ar. No mais, elas precisam ser estimuladas a viver no grupo, conversando e interagindo em família, com uso restrito de telas.

CC: Qual o papel dos aromas?

RA: Existem inúmeros estudos que apontam os benefícios da aromaterapia. Mas muito além deste conhecimento, precisamos valorizar as lembranças que cada aroma traz para cada pessoa. Cada história vivida gera um registro e, com ele, uma memória geral, visual, cinestésica, auditiva e olfativa.

Cheiro de café, de bolo recém-saído do forno pode trazer a lembrança do abraço do seu pai ou acolhimento do colo da sua avó. Alfazema, cheiro de terra molhada ou do perfume das frutas pode despertar a criatividade e a coragem do tempo de infância. Na Psicologia Positiva, chamamos isso de savoring, a apreciação e a “degustação” de memórias que nos alimentam de emoções positivas.

CC: A felicidade tem segredo?

RA: A felicidade dentro de uma casa nasce nas conexões geradas, vividas e nutridas entre quatro paredes. Você pode colocar espelhos para refletir energias negativas, pintar a casa com cores vibrantes e quentes, mas quando estamos desconectados de afetos positivos, todos os instrumentos perdem o sentido. Use os espelhos da sua casa para reconhecer sua beleza e os traços físicos que você traz do seus antepassados. Reconheça em você a força de todos os que vieram antes de você.

Deixe sua casa colorida com quadros, almofadas e tecidos, mas lembre-se de trazer essas cores para suas atividades, pensamentos e comportamentos. Distribua abraços rosados, deseje a todos um bom dia refrescante como o verde do hortelã, mande mensagens e e-mails dourados como o sol e, ao dormir, deseje a quem você ama uma boa noite azulada, tranquila e repousante. A felicidade vem de dentro, permita-se florescer e irradiar esse sentimento por todos os cômodos da sua casa.

Rodrigo de Aquino é comunicólogo, mas começou estudar o desenvolvimento humano a os 14 anos de idade. Com isso, largou a publicidade e foi literalmente estudar os sentimentos humanos, a felicidade e se formou em Psicologia Positiva (IPOG), Planejamento estratégico (Miami Ad School) e Coolhunting (Istituto Europeo di Design).

Hoje, ele se dedica integralmente a mentorias, palestras e consultorias na área de criatividade, florescimento humano e FIB (Felicidade Interna Bruta). É embaixador em São Paulo da ONG Doe Sentimentos Positivos e fundador do Instituto DignaMente.

