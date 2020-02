Todo Natal e Réveillon a gente acaba exagerando na comida e, muitas vezes, na bebida também. A consequência desses excessos é um mal-estar daqueles. Geralmente, tomar um antiácido simples resolve. Mas há casos em que o desconforto no estômago não passa nem no dia seguinte, o que deve ser investigado num pronto-socorro. Isso porque o sintoma pode estar relacionado a alguma doença mais séria. Conheça aqui os problemas digestivos mais comuns ligados à comilança e aprenda a evitá-los ou, pelo menos, a minimizá-los.

Ai, ai, que queimação!

Sabe aquela dorzinha que faz você colocar a mão na barriga, logo acima do umbigo? “Ela é popularmente conhecida como azia, mas, na verdade, chama-se epigastralgia. Algumas pessoas também se referem a ela como dor na boca do estômago”, diz Ivan Stabnov, gastroenterologista do Hospital Adventista Silvestre, do Rio de Janeiro. A azia verdadeira, também chamada de pirose, é outro tipo de desconforto. Ela provoca uma queimação na região atrás do peito. Essa sensação ruim acontece quando o suco gástrico (líquido ácido que existe no estômago para fazer a digestão) sobe pelo esôfago em direção à boca. É o famoso refluxo.

Boldo, um santo remédio

Alimentação muito gordurosa, como a que se costuma ter durante as festas, pode provocar tanto a dor na boca do estômago quanto a azia. Além de gordura, é bom evitar o abuso de bebidas alcoólicas porque o álcool irrita o estômago e o esôfago, causando dor. Se, mesmo tomando esses cuidados, você sentir algum desconforto, um preparado de boldo ajuda a aliviar. Amasse algumas folhas numa vasilha até sair um caldo verde. Adicione um copo de água gelada, coe e beba.

Enjoo e má digestão

Eles não chegam a doer, mas causam bastante indisposição. O enjoo e a digestão lenta são consequências esperadas quando comemos demais, principalmente alimentos pesados. Novamente, a gordura é a principal vilã. “Comidas gordurosas demoram mais para serem digeridas e podem provocar esses incômodos”, diz Stabnov. O especialista lembra, ainda, que a ansiedade pode estar por trás desses problemas: “Pessoas ansiosas engolem muito ar, o que distende o estômago, provocando enjoo ou sensação de peso”. Se o mal-estar vier acompanhado de vômito, cuidado para não desidratar. Um chá de gengibre ou de hortelã ajuda a diminuir os sintomas.

Cinco cuidados que previnem mal-estar

É importante seguir as regrinhas abaixo para ter uma boa digestão tanto nas festas quanto no dia a dia. Confira as recomendações do médico Ivan Stabnov:

1. Coma devagar, mastigando bem cada garfada. Isso facilita o trabalho do estômago e, de quebra, dá tempo de seu cérebro perceber que a comida está chegando. Como resultado, você acaba comendo menos.

2. Dê preferência aos pratos menos gordurosos. Pra que se arriscar com o pernil de porco se o peito de chester pode ser tão gostoso quanto?

3. Beba pouco durante as refeições. Procure se hidratar bem no calor, mas tome líquidos em quantidade maior apenas nos intervalos entre uma refeição e outra.

4. Cuidado com o volume de álcool ingerido. Moderação é a palavra-chave.

5. Procure não se deitar com o estômago muito cheio, pois essa atitude facilita o refluxo.

Problemas mais sérios

Se o mal-estar permanecer no dia seguinte à comilança, procure um médico. Pode não ser nada grave, mas o quadro deve ser investigado. Algumas doenças mais sérias, como pedra na vesícula, pancreatite, gastrite, úlcera, apendicite e intoxicação alimentar provocam dor abdominal. Quanto antes o problema for descoberto, melhor.