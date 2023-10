Psyllium emagrece? Tudo sobre a fibra febre das redes sociais

Atualizado em 20 out 2023, 16h04 - Publicado em 22 out 2023, 08h55

Uma fibra poderosa, vinda de uma semente, ganhou as redes sociais nos últimos tempos por ajudar no emagrecimento, controlar a flora intestinal e ainda auxiliar na redução do colesterol LDL no corpo. Parece milagre, mas é verdade: o psyllium é um velho conhecido de nutricionistas e nutrólogos pelo mundo.

100% natural, a fibra é derivada das sementes da planta Plantago Ovata e, assim como a chia, ao contato com a água, o psyllium forma um gel que pode ajudar na saciedade, daí que vem a fama de “emagrecer”, mas não é bem assim. Angélica Grecco, nutricionista do Instituto EndoVitta, explica tudo sobre o ingrediente.

Os benefícios do psyllium

Angélica Grecco conta que, entre os maiores benefícios conhecidos da fibra estão: equilíbrio do intestino, controle de colesterol e, sim, o emagrecimento.

“Por ser uma fibra solúvel, o psyllium pode auxiliar na redução dos níveis de colesterol LDL no sangue, além de prevenir a constipação e regularizar o trânsito intestinal”, explica a nutricionista.

Psyllium emagrece?

Nenhum alimento é capaz de estimular o emagrecimento, mas a fibra pode, sim, auxiliar na perda de peso. “Ele precisa ser associado a uma dieta hipocalórica e prática de atividades físicas regulares”, esclarece Angélica.

Ao ser ingerida com bastante água, a fibra se expande no estômago, promovendo uma saciedade precoce e maior e, com isso, ajuda a reduzir a ingestão de alimentos nas refeições.

Estudos também mostram que o psyllium pode ajudar na saciedade entre refeições.

Como consumir psyllium

Apesar de existir em cápsulas, a melhor forma é consumir a fibra pura e diluída em líquidos para agir de forma mais eficaz no trato gastrointestinal.

“Ele pode ser misturado em água ou sucos e deve ser ingerido, preferencialmente, 30 minutos antes das refeições”, explica Angélica. A dosagem inicial e recomendada é de cerca de 5g por dia.

Quem pode consumir psyllium

A maioria das pessoas pode consumir a fibra, com restrição para gestantes, crianças, pessoas alérgicas à fibra e com algum problema gastrointestinal grave.

Apesar disso, é importante ressaltar que o psyllium deve ser recomendado pelo nutricionista ou nutrólogo e que é essencial começar com doses baixas para evitar desconforto gastrointestinal.

Quais os riscos de consumir psyllium

“Desde que consumido com moderação, os riscos a longo prazo são mínimos”, conta a nutricionista. “O consumo sem água o suficiente pode causar constipação, desconforto abdominal, inchaço e flatulência, por isso, é muito importante manter a hidratação adequada durante o consumo da fibra e ao longo do dia.”

Já em excesso, o psyllium pode levar a quadros de diarreia.

