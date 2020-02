Os benefícios do vinho à saúde

Os médicos recomendam o consumo de um cálice por refeição

Foto: Getty Images

O consumo de vinho tinto vem sendo cada vez mais recomendado pelos médicos. É que pesquisas apontam o resveratrol (substância antioxidante encontrada na uva) como um aliado contra doenças do coração e até câncer. “O vinho está virando um ingrediente do dia a dia para quem busca saúde”, conta o cardiologista Fernando Lucchese, da Santa Casa de Porto Alegre.

E a boa notícia não para por aí. Estudo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) revelou que os tintos nacionais estão entre os vinhos com maior concentração dessa substância, cujo consumo regular também está relacionado à longevidade. Conheça os benefícios da bebida.

8 benefícios do vinho à saúde

· Sistema urinário protegido

O vinho reduz em até 60% o risco de formação de cálculos urinários.

· Visão sã e salva

Sua ação antioxidante diminui a degeneração ocular, causa comum de cegueira em idosos.

· Fim do Alzheimer

Seus componentes evitam o envelhecimento das células cerebrais, reduzindo o risco de doenças como o Alzheimer.

· Fortalecimento de ossos

A bebida melhora a densidade óssea, diminuindo o risco de osteoporose.

· Ferro contra anemia

Um copo de vinho tinto contém, em média, 0,5 mg de ferro. Com o álcool, o organismo absorve melhor o mineral responsável por combater a anemia.

· Remédio para casos de herpes

Investigação realizada por cientistas americanos sugere que o resveratrol impede a multiplicação do vírus que provoca a herpes.

· Desobstrução dos vasos sanguíneos

A substância também impede a oxidação do colesterol ruim, que fica acumulado nas artérias e pode provocar infarto ou derrames.

· Freio de tumores

O resveratrol ainda controla os radicais livres do organismo, inibindo mutações genéticas que levam ao aparecimento de tumores.