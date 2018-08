Meghan Markle parece estar loira em foto

Os membros da família real não costumam fazer grandes transformações capilares, principalmente em relação à cor do cabelo. Mesmo em seus anos de atriz, Meghan Markle, 37 anos também nunca foi adepta à tonalização capilar. No entanto, em clique recente ela parece estar loira.

Em uma das fotos do casamento de Charlie van Straubenze, um dos melhores amigos de Harry, a Duquesa de Sussex aparece com o cabelo bicolor: metade loira, metade castanha. No entanto, não se trata de uma ilusão de ótica. Os fios claros são de outra convidada que estava atras de Meghan na hora da foto.

Nós adoramos a Meghan com sua cor natural de cabelo, mas precisamos confessar que os fios claros combinaram bastante com a Duquesa.