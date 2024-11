5 famosas que removeram tatuagens: confira o antes e depois

De nomes de ex-companheiros a erros de ortografia, a remoção de tatuagens tem atraído cada vez mais interessados em deixar para trás as lembranças do passado.

Seja por arrependimento ou pela recente tendência de desapego às icônicas tattoos, muitos ainda desconhecem que o procedimento está na de lista de intervenções estéticas mais procuradas nos últimos anos.

Quanto custa remover uma tatuagem?

Segundo uma pesquisa da plataforma Preply, publicada em maio deste ano, o Brasil é o segundo país com maior procura pela remoção de tatuagens, com sessões que podem chegar a custar entre R$ 700 e R$ 1 mil, dependendo do método indicado pelo profissional.

Procura por remoção de tattoo está cada vez maior

Essa busca crescente, conforme especialistas, revela uma mudança de comportamento que pode tornar as tatuagens uma interveção reversível devido ao apelo de novas tecnologias em caso de arrependimento.

“Ninguém sabia que era possível remover tatuagens até pouco tempo. O procedimento oferece uma alternativa tecnológica, segura e relativamente simples para algo que antes era considerado permanente” comenta a médica dermatologista Paola Pomerantzeff, especialista em remoção de tatuagem na capital paulista.

Dói para remover tatuagem com laser?

Segundo a médica, o procedimento, conhecido por ser um dos mais dolorosos no universo da estética, usa uma técnica de despigmentação com auxílio de lasers, deixando de lado a necessidade de realizar métodos mais invasivos que prejudicam à saúde da pele, como o caso de cirúrgias superficiais e métodos abrasivos como o peeling.

Continua após a publicidade

“O interessante da onda de laser é que ele fragmenta as partículas da tinta em tamanhos bem pequenos, que são absorvidos pelas células inflamatórias da pele em cerca de 30 a 60 dias. Em métodos como a remoção por cirurgia, os riscos de complicações são muito altos, além de facilitarem a formação de cicatrizes e manchas por todo perímetro do desenho”, comenta a dermatologista.

“Esse método não só desmistificou as tatuagens, como também tornou o procedimento menos insuportável, mais eficiente e rápido — exatamente o que as pessoas procuram, principalmente quando o arrependimento é o principal motivo para solucionar essa insatisfação”.

Como funciona o procedimento?

Assim como em outros tratamentos a laser, a remoção de tatuagens, apesar de ser um procedimento relativamente simples, pode se estender por várias sessões devido ao tempo necessário para a cicatrização completa da pele, de acordo com Pomerantzeff.

“Por atingir camadas profundas da derme, o laser atua apenas sobre os pigmentos escuros, sem danificar a pele em si. No entanto, complicações podem surgir caso o procedimento seja realizado por profissionais não capacitados”, alerta Paola, que define a técnica como um procedimento “operador-dependente” — ou seja, aqueles em que os resultados variam conforme a experiência e habilidade do profissional.

Continua após a publicidade

“Para garantir resultados eficazes, é essencial que o procedimento seja feito por um médico dermatologista. Apenas um especialista possui o conhecimento técnico necessário para avaliar a pele e ajustar a intensidade e o tempo de aplicação do laser de maneira segura”, acrescenta a dermatologista.

Em geral, qualquer pessoa saudável pode realizar a remoção de tatuagem, mas alguns fatores específicos devem ser avaliados antes da primeira sessão.

“A pele não deve estar bronzeada ou apresentar infecções. Pacientes com condições crônicas, como diabetes, problemas de coagulação ou doenças autoimunes devem informar seus médicos no momento da avaliação, já que essas condições podem impactar na cicatrização após o procedimento”, explica.

Famosas que já removeram tatuagens

Popular não apenas entre anônimos, o procedimento de remoção de tatuagens também é uma das alternativas mais procuradas por famosos que decidiram apagar suas tattoos.

Entre as adeptas à remoção a laser dos desenhos estão Megan Fox, Deborah Secco, Isabeli Fontana e até mesmo Anitta, que apareceu sem uma de suas tatuagens recentemente.

Continua após a publicidade

A seguir, confira uma lista com o antes e depois dos procedimentos de remoção de tatuagem realizados por famosas:

Megan Fox

Em 2013, a atriz Megan Fox revelou ter removido sua tatuagem em homenagem à cantora e atriz Marilyn Monroe, após afirmar que o desenho com o rosto da artista no antebraço direito remetia a algo negativo em seu corpo.

O procedimento, segundo entrevistas a tablóides, foi realizado com laser, e não deixou nenhum tipo de cicatriz.

Heidi Klum

A modelo australiana Heidi Klum, famosa por suas transformações de Halloween, também não escapou do procedimento de remoção de tatuagens. Em 2008, após um desafio de aniversário, a top model decidiu homenagear o ex-marido, o cantor e produtor britânico Seal, com um desenho no antebraço direito.

Após a separação, em 2012, Heidi admitiu ter feito o procedimento de remoção e apareceu com apenas a tatuagem de estrelinhas na região.

Continua após a publicidade

Deborah Secco

Outra atriz que não escapou do arrependimento de homenagear relacionamentos em tatuagens foi Débora Secco. Durante o seu relacionamento com o vocalista do grupo “O Rappa”, Marcelo Falcão, Débora tatuou o nome do cantor seguido de uma declaração eterna de amor na região do pé.

Os dois ficaram juntos entre 2002 e 2006, e após o término, a atriz decidiu remover a tatuagem.

Anitta

Em 2016, a cantora Anitta revelou que a sua tatuagem de clave de sol tatuada no ombro esquerdo era um de seus maiores arrependimentos estéticos.

Após afirmar em entrevistas que escondia o desenho em várias ocasiões com maquiagem, ela apareceu com uma pequena cicatriz proveniente das sessões a laser para remover o desenho.

Bárbara Evans

Após viralizar com o resultado das tatuagens em homenagem aos pais em 2013, a influenciadora e vencedora da sexta temporada do reality show A Fazenda, Bárbara Evans, decidiu remover o desenho pouco tempo depois de compartilhá-lo com seus seguidores.

Continua após a publicidade

Na época, a filha de Monique Evans revelou que o desenho não ficou conforme o esboço realizado pelo tatuador. Atualmente, Bárbara compartilhou registros com seus seguidores no Instagram, onde é possível ver que não ficou nenhuma cicatriz ou mancha na região.

Sendo permanente ou não, o importante é se sentir bem com o seu corpo, com desenhos ou sem!

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.