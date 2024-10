“Sobre Essa Pele”: série mostra ressignificação de cicatrizes a partir da tatuagem

Você provavelmente já olhou para uma tatuagem e se perguntou qual era o seu significado. Algumas representam uma nova fase, enquanto outras marcam a criatividade do artista. Para as participantes da série “Sobre Essa Pele“, elas trazem empoderamento e redefinem a beleza do corpo.

A produção, uma parceria entre Discovery Home & Health e a Max, acompanha a rotina profissional da brasileira Raquel Gauthier e da russa Margarita Sultanova, um casal de tatuadoras especializadas em cobrir cicatrizes.

Com 10 episódios, a narrativa apresenta a história de mulheres que querem cobrir marcas causadas por acidentes, violência, cirurgias ou até mesmo adquiridas desde o nascimento. As clientes revelam suas inseguranças e a vontade de recomeçar – a arte, por sua vez, se torna uma catalisadora de novas possibilidades.

“Hoje, me sinto mais leve e bonita. Não tenho vergonha de usar algumas roupas que antes me privava”, revela Daiene Albuquerque a CLAUDIA. A participante, junto com a irmã, Larissa, deu um novo sentido às cicatrizes resultadas de um acidente.

“Sinto que estou livre. Agora posso estar como quiser e onde quiser. Não me sinto mais desconfortável. Fechamos um ciclo – parece que a vida começou do zero”, conta Larissa.

Para além do trabalho, as especialistas oferecem esperança e acolhimento – mostrando como os desenhos superam preconceitos e se tornam um poderoso agente de mudança.

Com anos de preparo, as profissionais consultaram médicos dermatologistas e estudaram questões relacionadas à anatomia e à fisiologia de cada tipo de marca, entendendo que cada cicatriz é única e pode ter diferentes reações ao pigmento.​

Os 5 primeiros episódios já estão disponíveis no streaming, e os 5 finais serão lançados no dia 28 de novembro. Confira o trailer:

