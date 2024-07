Como fazer escalda-pés em casa e seus benefícios

O escalda-pés caseiro é uma ótima opção para quem busca aumentar a sensação de bem-estar ou simplesmente relaxar após um dia cansativo. E para além dos benefícios emocionais, a prática traz uma série de vantagens para a saúde física, incluindo propriedades antibactericidas e antifúngicas.

Entrevistamos Fernanda Chauvin, farmacêutica bioquímica especialista em dermatocosmética, que além de explicar a importância da técnica, traz opções de escalda-pés relaxantes e energizantes para o dia a dia. Confira:

Como fazer escalda-pés

Antes de tudo, vamos a um passo a passo de como realizar o escalda-pés caseiro. Você precisará, comumente, dos seguintes materiais:

Uma bacia grande ou uma banheira de pés

Água morna (não muito quente)

Sais de Epsom ou sal grosso

Óleos essenciais (a escolha deverá ser feita de acordo com o benefício desejado)

Uma toalha

Hidratante para os pés

Passo a Passo

1. Prepare a bacia

Encha a bacia com água morna. A temperatura deve ser confortável, não muito quente para evitar queimar a pele.

2. Adicione sais e óleos

Adicione uma xícara de sais de Epsom ou sal grosso na água. Eles ajudam a relaxar os músculos e a suavizar a pele. Se desejar, adicione algumas gotas de óleo essencial. A lavanda, por exemplo, é ótima para relaxamento, o eucalipto para aliviar dores e o hortelã-pimenta para refrescar.

3. Mergulhe os pés

Coloque os pés na água e relaxe por 15-30 minutos. Aproveite esse tempo para ler um livro, ouvir música ou simplesmente descansar.

4. Seque os pés

Após o tempo de imersão, retire os pés da água e seque-os bem com uma toalha macia. Certifique-se de secar entre os dedos para evitar qualquer umidade.

5. Hidratação

Por fim, aplique um hidratante nos pés para manter a pele macia e hidratada. Massageie bem para promover a circulação.

Benefícios do escalda-pés

De acordo com Fernanda Chauvin, o escalda-pés promove relaxamento, alívio do estresse e redução da tensão acumulada (o que ajuda a melhorar a circulação, aliviando edema, cansaço das pernas e dores nos pés).

“Dependendo de qual fizermos, podemos obter ação hidratante, fungicida e bactericida. Alguns também promovem desintoxicação”, afirma.

Contraindicações

Fernanda afirma que pacientes com diabetes não devem realizar escalda-pés: “Eles podem ter ferimentos nas extremidades, e por conta da água quente, problemas de cicatrização podem surgir”, explica.

Pessoas com problemas circulatórios também devem evitar, já que a água em altas temperaturas tende a aumentar a vascularização.

“Caso você tenha feridas abertas ou infecções, faça um escalda-pés com alecrim ou melaleuca, por exemplo, que proporcionam ação fungicida”, indica.

A especialista também aponta que jamais devemos realizar a prática com água em temperaturas superiores a 40 graus.

Opções de escalda-pés

Escalda-pés com sal grosso

O sal grosso é um ingrediente extremamente comum nos escalda-pés. Segundo a farmacêutica bioquímica, ele promove relaxamento e desintoxicação. “O único risco é utilizá-lo em altas doses, pois isso promove uma desidratação da pele”, pontua.

Escalda-pés relaxante

Para quem busca um escalda-pés relaxante, Fernanda indica utilizar meia xícara de sal grosso com cinco gotas de óleo essencial de lavanda em água morna.

Escalda-pés hidratante

Siga todos os passos anteriores, porém, acrescente à bacia uma colher de sopa de óleo de coco. “Isso irá hidratar bastante a pele”, garante a profissional.

Escalda-pés fungicida

Para obter efeito fungicida, use meia xícara de sal grosso, com cinco gotas de óleo essencial de alecrim e cinco gotas de óleo essencial de melaleuca, em água morna.

Escalda-pés detox

“Aqui, recomendo colocar meia xícara de sal grosso com meia xícara de bicarbonato de sódio. Depois, adicione cinco gotas de óleo essencial de eucalipto, seguido da água morna”, explica. Neste caso, a mistura promove a eliminação de substâncias tóxicas do organismo.

