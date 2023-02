Doenças transmitidas pelo beijo: descubra quais são e como se proteger

Carnaval, festa e pegação. O combo inseparável para parte da população traz dezenas de benefícios ao corpo, inclusive este último, que movimenta 29 músculos, queima aproximadamente 29 calorias e libera hormônios do prazer. Muitos não sabem, entretanto, que existem várias doenças transmitidas através do beijo.

“Alguns vírus se encontram nas vias respiratórias altas e são disseminados por gotículas, enquanto outras doenças são transmitidas através das mucosas. Por isso, são passados na hora do beijo”, explica a infectologista Larissa Tiberto.

As principais são herpes labial, mononucleose, sífilis, gripe, resfriados, catapora e caxumba, de acordo com a profissional. “Durante o Carnaval, o número de pessoas infectadas com essas doenças aumenta devido à aglomeração e ao crescimento do contato íntimo com saliva.” Nada melhor, então, do que estar atento a todas elas.

Transmitidas através do beijo

H1N1

O H1N1 é um vírus do tipo influenza A que pode causar infecção respiratória. “É uma gripe com grande potencial de gravidade, que necessita de tratamento devido às complicações, podendo levar o paciente a óbito.” Os sintomas vão desde febre alta, dor de cabeça, dores musculares, irritação nos olhos, tosse persistente, coriza até diarreia. Lavar as mãos, passar álcool gel e se vacinar contra o H1N1 são imprescindíveis. O tratamento inclui repouso e analgésicos.

Mononucleose

Conhecida como a doença do beijo, é uma infecção causada pelo vírus Epstein-Barr (EBV). Ela afeta os glóbulos brancos e pode chegar no fígado, baço, medula óssea, pulmões e gânglios linfáticos. A condição costuma durar poucas semanas, mas ela pode levar a outras doenças.

Um estudo publicado pela Nature Genetics descobriu que a mononucleose é capaz de se ligar a partes do genoma, o que torna a pessoa mais vulnerável a outras doenças, como esclerose múltipla, artrite reumatoide e artrite idiopática juvenil, doença inflamatória intestinal, doença celíaca e diabetes tipo 1.

Os sintomas incluem dores nos músculos, incomodo ao engolir, fadiga, febre, mal-estar, perda de apetite, suor noturno, calafrios, amídalas inchadas, inchaço dos gânglios, irritação na pele e sonolência. A mononucleose pode ser tratada com repouso, analgésicos e, às vezes, corticosteroides.

Sífilis

A Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) transmitida por via vertical na hora do parto ou via sexual. Caso haja cancro na boca ou a pessoa esteja com sífilis secundária, também é possível se infectar. A sífilis pode evoluir gravemente, atingido os olhos e até mesmo o cérebro, o que leva a neurosífilis e, consequentemente, a óbito.

No começo, há uma ferida indolor na genitália, no reto ou na boca. Depois dela sumir, há irritação na pele e, por fim, os sintomas somem até a fase final, quando ela vai para estágios mais graves. Usar preservativos, realizar testagem de rotina, e fazer tratamento precoce são essenciais para que não haja evolução do quadro.

Herpes

Mais uma doença que pode ser transmitida pelo beijo é o vírus da herpes, e não há cura. “Esse vírus causa feridas bolhosas na área acometida, por vezes dolorosas. O tratamento é realizado com antiviral, porém ele não elimina o vírus do organismo, a pessoa permanece com ele por toda a vida, podendo ou não ter reativação da infecção”, explica a médica.

Catapora

Causada pelo vírus Varicela-Zoster, a Catapora é uma doença infecciosa que geralmente aparece em crianças, o que não quer dizer que adultos não possam receber o diagnóstico dela. Entre os sintomas estão coceira, dor no corpo, febre, cansaço e aparecimento de manchas vermelhas no corpo. O tratamento pode ser realizado com repouso, hidratação e medicamentos.

Caxumba

A caxumba é uma doença viral aguda que pode ser transmitida pela saliva, gerando inflamações das glândulas salivares e sublinguais. Inchaço, dor na região da mandíbula, febre, fadiga, fraqueza e perda do apetite podem aparecer como efeito dela. O tratamento é feito com medicamento, mas pode ser evitada pela vacina tríplice viral ou tetra viral.

Prevenção das doenças

Receber o diagnóstico de alguma doença está longe de ser uma notícia feliz, mas saber como evitar a contaminação pode ser uma maneira de afastar esse cenário. De modo geral, há a recomendação de fortalecer o sistema imunológico, beber água, ter uma alimentação adequada, fazer exames e tomar vacinas regularmente.

“Ter uma boa higiene oral, escovando dentes e língua, utilizando fio dental e visitando regularmente um dentista, realizar exames preventivos de ISTs, vacinar-se e manter a lavagens das mãos é importante”, esclarece Larissa. “Ao perceber sinais e sintomas, procure um serviço de saúde e passe por uma avaliação médica para ter o diagnóstico e o tratamento assertivo o mais rápido possível, evitando infectar outras pessoas e complicação da doença”, termina.