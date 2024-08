10 dicas simples (e eficazes) para ser mais organizada

Manter a organização em casa, no trabalho e na vida pessoal é um desafio para muitas pessoas. O problema é que a falta de planejamento impacta a produtividade, a qualidade das tarefas e até o tempo livre. Se você quer dar um jeito em seus hábitos para evitar isso, eis aqui dicas para ser mais organizado!

1- Estabeleça metas com o método Smart

O primeiro passo para ter uma vida organizada é estabelecer metas claras e específicas para visualizar seus objetivos. “Planos bem definidos aumentam a probabilidade de sucesso das metas”, conta Luciana Lima, neuropsicóloga doutora pela USP, mestre em administração pela FGV e professora do Insper.

Ela recomenda a técnica SMART, onde metas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizáveis. Um exemplo é “ler 12 livros em um ano”. Depois, divida esse objetivo em metas mensais e diárias: ler um livro por mês ou 10 páginas por dia.

2- Crie uma rotina diária

Para se tornar mais organizada, crie um cronograma semanal com tarefas diárias. Além de manter o foco, a rotina com regularidade nas atividades diárias ajuda na qualidade do sono e da saúde mental. “Proporciona uma sensação de controle e previsibilidade, que são essenciais para reduzir a ansiedade”, pontua Luciana.

Continua após a publicidade

Os aplicativos de gestão de tarefas e compromissos, como Trello e Google Calendar, ou as tradicionais agendas, são maneiras de manter anotado tudo o que você precisa fazer para não deixar nenhuma atividade para trás, sugere a psicóloga Marcelle Alfinito.

3- Tique tudo o que você realizou

Quando se trata do cérebro, os mínimos detalhes importam. Riscar as tarefas que já foram cumpridas te ajuda a perceber quantas foram executadas e, a partir disso, criar motivação. Outro ponto é que você não se perde do que falta ou não.

4- Deixe o seu ambiente sempre organizado

O ambiente interfere na nossa organização. Se a sua casa, mesa de trabalho e os espaços onde você cumpre tarefas estão organizados, a chance de você ser mais eficiente aumenta.

Além de não precisar ficar procurando aquele objeto sumido em meio a desorganização, é provável que a sensação de conforto eleve sua performance.

Continua após a publicidade

5- Celebre suas pequenas vitórias de organização

Para manter a motivação na rotina, é importante valorizar suas conquistas. “Celebrar pequenas vitórias aumenta a sensação de competência”, indica Marcelle. Revisar e ajustar regularmente sua rotina para garantir que ela continue relevante e alinhada com seus objetivos e interesses também é essencial.

6- Combata a procrastinação com tarefas fragmentadas

A procrastinação é inevitável, mas pode aparecer com menos frequência com o uso de técnicas comportamentais. Dividir grandes tarefas em etapas menores e específicas, manter o ambiente de trabalho organizado e revisar regularmente seu progresso são ações recomendadas por Luciana.

“Atividades de meditação e mindfulness [atenção plena] ajudam a estabelecer e manter uma rotina com melhor qualidade de vida”, diz a psicóloga.

Continua após a publicidade

7- Tenha um planejamento de contingência dos imprevistos

Os imprevistos acontecem. Para lidar com eles, usar a técnica de planejamento de contingência é uma opção, conforme a neuropsicóloga. Basta antecipar possíveis problemas e preparar planos alternativos.

“Estudos indicam que a flexibilidade cognitiva, ou a capacidade de ajustar estratégias em resposta a mudanças, é crucial. Manter margens de tempo no seu cronograma para lidar com emergências e praticar o mindfulness pode ajudar a gerenciar o estresse causado por imprevistos”, comenta ela.

8- Descubra o que atrapalha seu foco

Entender o que tira a sua contração é essencial para eliminar as distrações e diminuir a chance de você procrastinar uma tarefa. Não importa se é uma rede social, série ou novela, é preciso descobrir para onde você vai ao abandonar uma tarefa e, assim, criar barreiras que te impeçam de ficar distraído. Exemplo é deixar o celular longe até cumprir seu afazer.

9- Separe um tempo para fazer nada

Se a qualidade do seu sono não vai bem, é provável que você tenha menor energia e concentração disponível ao longo do dia. Ter um momento sem fazer nada também é importante para que seus pensamentos circulem pela sua cabeça e você diminua a chance da insônia aparecer ao final do dia.

Continua após a publicidade

10- Ajuste sua rotina para não ficar sobrecarregada

Para alguém se sentindo sobrecarregado, é fundamental priorizar o autocuidado e implementar técnicas de gerenciamento de estresse baseadas em evidências, como a meditação ou a terapia cognitivo-comportamental, comenta Luciana.

“Realizar uma auditoria do tempo para identificar atividades que podem ser delegadas ou eliminadas pode ser útil. Aprender a estabelecer limites claros e a dizer ‘não’ a compromissos não essenciais também é necessário. Técnicas de respiração e pausas regulares durante o dia ajudam a reduzir a sobrecarga mental”, finaliza a neuropsicóloga.

O tempo não é o mesmo para as pessoas, por isso testas e descobrir o que faz ou não sentido para sua rotina é também fundamental.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.