Conheça os benefícios do cogumelo na alimentação

Os cogumelos têm três vezes mais ácido fólico que o brócolis e o espinafre

Foto: Dreamstime

O cogumelo chegou ao Brasil na década de 1950, mas é cultivado há centenas de anos por várias civilizações ao redor do mundo. Para os egípcios, o alimento era considerado um presente divino oferecido aos faraós. Os guerreiros romanos consumiam o cogumelo para ter mais força e coragem para enfrentar as batalhas.

Não demorou muito para que as suas propriedades medicinais fossem pesquisadas. “Os diferentes tipos de cogumelo ajudam a emagrecer, previnem doenças cardiovasculares e ainda controlam o colesterol”, revela a nutróloga Cristiane Coelho, da Associação Brasileira de Nutrologia. Altamente nutritivos e com pouca gordura, eles são ricos em vitaminas, proteínas, fósforo, vitaminas do complexo B, ácido fólico, fibras e outros elementos essenciais à saúde.

Da natureza para a cozinha

Os cogumelos não são vegetais, verduras ou legumes. Eles pertencem à família dos fungos e, por agregar sabor especial aos pratos, vêm conquistando mais espaço na mesa dos brasileiros. Existem cerca de 4,5 mil espécies de cogumelos comestíveis no mundo. Entre os mais conhecidos estão:

Shiitake: apresenta coloração escura e píleo (aquele “chapeuzinho”) largo. Bom para saladas, massas, molhos e risotos.

Shimeji: nas cores preto e branco, tem um píleo menor. Delicioso quando grelhado e como acompanhamento de carnes.

Funghi: de origem italiana, esse tipo é bastante utilizado em massas, risotos e molhos. O termo significa cogumelo em português e é popularmente conhecido como funghi secchi ou cogumelo seco.

Champignon de Paris: o tipo mais consumido no mundo é também o mais popular no Brasil. Pode ser ingerido fresco ou em conserva. Apresenta coloração branca e fica perfeito em estrogonofes e saladas.

Portobello: de cor parda, tem textura mais rígida que o champignon e aroma levemente pronunciado. Bom consumido fresco e com o chapéu aberto em massas.

Amigo da saúde

O cogumelo contém vitaminas do complexo B, essenciais na saúde mental e emocional; proteínas, que ajudam na manutenção dos tecidos; e fósforo, fundamental para os ossos e os dentes. “O alimento também é fonte de fibras, que auxiliam no funcionamento do intestino, controlam o colesterol e favorecem o emagrecimento, pois reduzem a absorção de gordura e promovem saciedade”, explica Cristiane.

Por apresentarem altos teores de ácido fólico, os cogumelos previnem doenças cardiovasculares e degenerativas, como mal de Alzheimer, e são importantes no tratamento complementar de câncer, lúpus, hepatite e HPV. E mais: os cogumelos podem ser consumidos por todos, sem exceção.

Compra esperta

Para acertar na escolha, verifique se o cogumelo está firme e com coloração forte, sem manchas escuras na superfície. “Em casa, o fresco deve ser guardado na geladeira por até dez dias, mas é aconselhável consumi-lo em até cinco”, alerta Cristiane.

Na hora de lavar, esfregue-o levemente com uma toalha de papel umedecida, enxágue e não o deixe de molho em água, pois fica encharcado e sem sabor. Ao cozinhar, corte os talos. “O seco pode ser armazenado por até dois anos em local fresco e livre de umidade”, ensina Cristiane. Após aberto, o cogumelo em conserva pode ficar na geladeira até o término do seu prazo de validade.

