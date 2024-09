5 dicas para usar o umidificador de ar corretamente e driblar o tempo seco

Com a chegada do tempo seco, o uso de umidificadores de ar se torna cada vez mais comum, proporcionando alívio para problemas respiratórios, irritação na pele e desconforto nos olhos. No entanto, para garantir que o aparelho funcione de forma eficaz e segura, é importante seguir algumas orientações básicas de uso. Pensando nisso, conversamos com especialistas e listamos dicas infalíveis:

1. Escolha o local ideal

A localização do umidificador influencia diretamente na sua eficiência. Coloque-o em uma superfície plana, elevada e no centro do ambiente. “Não deixe perto da parede ou móveis porque, a médio prazo, isso pode induzir a formação de bactérias e fungos”, diz Humberto Bogossian, pneumologista do Hospital Israelita Albert Einstein.

Também não posicione o dispositivo voltado para o rosto das pessoas porque o vapor pode desencadear uma crise de asma ou bronquite.

2. Use água filtrada

A qualidade da água utilizada também é importante. Prefira água filtrada ou destilada para evitar a liberação de minerais no ar, que podem formar um pó branco em móveis ou irritar o sistema respiratório.

3. Limpeza regular

Manter a limpeza é essencial para evitar a proliferação de bactérias e fungos no reservatório de água. Esvazie e higienize o tanque diariamente, utilizando uma solução de água ou produtos recomendados pelo fabricante. Além disso, uma limpeza mais profunda deve ser feita semanalmente para garantir que o aparelho esteja sempre em boas condições.

4. Cuidado com o tempo de uso

Não é necessário deixar o eletrodoméstico ligado o dia inteiro. Use-o em períodos de maior ressecamento do ar, como durante a noite ou no início da manhã.

“O tempo de uso pode ser de oito até doze horas. Lembre-se de desligar antes de dormir porque o excesso de umidade gera desconforto para respirar”, alerta o especialista. Assim, além de cuidar da saúde, você economiza energia e prolonga a durabilidade. Muitos modelos modernos vêm com temporizadores, o que facilita o controle do tempo de uso.

5. Janelas fechadas

“Nós sugerimos a janela fechada porque nos dias secos a poluição está aumentada e, se ela está fechada, dificulta a entrada de partículas e gazes tóxicos. Além disso, o umidificador funciona melhor porque ele não compete com o ar vindo de fora”, finaliza Bogossian.



