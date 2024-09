Essas plantas podem melhorar a qualidade do ar da sua casa

Com a crescente preocupação com a poluição do ar em grandes centros urbanos como São Paulo, ter um ambiente interno saudável se tornou uma prioridade.

As notícias recentes sobre a má qualidade do ar no Brasil nos levam a buscar alternativas para purificar o ar em nossos lares e escritórios. Uma solução simples e eficaz está mais perto do que você imagina: as plantas!

Diversas espécies vegetais possuem a capacidade de filtrar poluentes e toxinas presentes no ar, como o formaldeído e o benzeno. Além de contribuírem para um ambiente mais saudável, as plantas também trazem beleza e bem-estar para os ambientes.

Conversamos com a paisagista Cris Bermudez, que nos contou tudo sobre as plantas que purificam o ar e como cuidar delas.

Quais planta escolher?

Segundo Cris, algumas espécies se destacam na tarefa de purificar o ar, como a espada-de-são-jorge, o lírio-da-paz, a jiboia, a palmeira-areca, a hera-inglesa e o clorofito.

“Essas plantas são capazes de filtrar diversos poluentes presentes em ambientes internos, como formaldeído e benzeno”, explica a especialista.

Outra boa notícia é que a maioria dessas plantas é bastante versátil e se adapta bem a diferentes ambientes, como casas, apartamentos e escritórios. No entanto, é importante considerar a iluminação e o tamanho do espaço.

“A palmeira-areca, por exemplo, pode crescer bastante e precisa de um espaço maior, enquanto a espada-de-são-jorge se adapta bem a ambientes menores e com pouca luz”, comenta Cris.

Cuidados básicos

Para manter suas plantas saudáveis e eficientes na purificação do ar, alguns cuidados básicos são essenciais:

Rega: evite o excesso de água. O ideal é verificar a umidade do solo antes de regar.

Iluminação: cada planta tem suas preferências. Algumas gostam de sol, outras de sombra.

Solo: utilize um solo bem drenado para evitar o acúmulo de água.

Limpeza: limpe as folhas regularmente para remover a poeira e permitir que a planta respire melhor.

Plantas para iniciantes

Se você está começando agora no mundo da jardinagem, a espada-de-são-jorge, a jiboia e o clorofito são ótimas opções. “A jiboia, por exemplo, é muito fácil de cuidar e dá um charme especial à decoração”, destaca Cris.

Com um pouco de cuidado e atenção, você pode transformar sua casa em um verdadeiro oásis verde!

