Umidificar a casa: Dr. Bactéria explica por que é contra a prática

A pergunta “como umidificar a casa?” é uma das pesquisas que estão em alta no Google nos últimos dias, alavancada pelo tempo seco da estação.

No entanto, a resposta para a questão pode ser mais complexa do que imaginamos. Conversamos com o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, que é contra a prática e explica os motivos para manter os umidificadores longe das residências.

Umidade pode ser um perigoso inimigo do lar

“O inimigo da sua casa é a umidade”, alerta o biomédico. A indicação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a umidade ideal dos ambientes para seres humanos deve variar entre 50% e 60%. Ao utilizarmos aparelhos umidificadores por uma a duas horas, essa taxa pode chegar a 80%.

“Acima de 70% já existe a possibilidade de multiplicação de ácaros”, explica o Dr. Bactéria. Esses artrópodes precisam de poeira doméstica, composta 85% de pele humana, e umidade acima de 70%.

Continua após a publicidade

“Essa é a receita para eles se multiplicarem e produzirem bolotas fecais. Essas bolotas fecais causam rinite, gatilho de asma e uma série de outros processos alérgicos”, completa Roberto.

Como driblar os dias secos?

A resposta é muito simples e democrática: hidratação! O nosso corpo não absorve umidade do ambiente, ela é produzida a partir da hidratação. “Por isso, temos que beber de dois a três litros de água por dia”, indica Dr. Bactéria.

Já em relação a umidade da casa, o segredo é ancestral! “A vovó já dizia: ‘deixa a janela aberta para arejar o ambiente’. Ela está certa, quanto mais arejado, mais saúde”, recorda o biomédico. O arejar significa secar o ambiente. Quanto mais seco, melhor. “É por isso que eu não indico nenhum tipo de umidificador, toalha molhada, nada disso”, finaliza o especialista.

Continua após a publicidade

Umidade pode causar mofo na casa?



A umidade alta também é responsável por outros problemas em casa:

1. Mofo e Bolor: Umidificar a casa excessivamente pode criar condições ideais para o crescimento de mofo e bolor, que além dos problemas de saúde, danificam a estrutura da casa.

Continua após a publicidade

2. Danos aos Móveis e Estrutura: Muita umidade pode causar inchaço e deformação em móveis de madeira, pisos, e outros materiais sensíveis à umidade.

Como controlar a umidade na casa



Para monitorar o nível de umidade da sua residência é possível utilizar um higrômetro. O aparelho pode ser encontrado facilmente na internet e com preços a partir de R$ 13,20.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.