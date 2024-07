34% das brasileiras trocariam um ano de vida pelo corpo ideal

Uma pesquisa revelou que 34% das mulheres no Brasil aceitariam trocar um ano de vida pelo corpo ideal. A resposta foi dada ao estudo Real State of Beauty da Dove, que ouviu 33 mil pessoas em 20 países para buscar entender o impacto da beleza.

As participantes concordaram com a afirmação: “Eu desistiria de um ano ou mais da minha vida se isso significasse alcançar minha aparência/tamanho corporal ideal“.

Apesar da porcentagem expressiva, as brasileiras ficaram na 15º colocação na lista de mulheres que fariam isso. No topo do ranking estão as indianas – 59% delas topariam viver menos, porém em forma. Em seguida aparecem as chinesas (57%), australianas e inglesas (empatadas em 44%) e as sauditas (43%), na 5ª posição.

No recorte de mulheres latinas e hispânicas, o índice de quem abriria mão de um ano de vida pelo corpo ideal sobe para 54%. Quando o questionamento é se abririam mão de 5 anos de vida para alcançar a aparência ideal, 18% das brasileiras revelaram estarem dispostas ao sacrifício.

O Brasil lidera o ranking quando 71% concordam que “mulheres bonitas têm maiores oportunidades na vida” – em 2004, quando o primeiro levantamento foi feito, 68% das brasileiras responderam o mesmo. A afirmação também é forte na Argentina, onde 59% das mulheres acreditam nisso.

Na média mundial, 76% das mulheres sentem a necessidade de ter uma aparência saudável, 68% de serem magras e 64% sentem que precisam ter uma cintura fina e ao mesmo tempo ter curvas (57%).

Quase 9 em cada 10 mulheres e meninas disseram ter sido expostas a conteúdo prejudicial sobre beleza online e 1 em cada 3 sente pressão para mudar sua aparência por causa do que vê online, mesmo sabendo que é falso ou gerado por Inteligência Artificial (IA).

