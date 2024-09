Casa Clã MAMA vem aí com discussões sobre câncer e autocuidado feminino

A Casa Clã MAMA 2024 chega para falar sobre autocuidado e prevenção contra o câncer. Vamos acompanhar talks sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na busca por uma saúde de qualidade e aprender com quem já percorre essa jornada. A programação acontece no dia 4 de outubro, no Casarão Higienópolis, em São Paulo.

Com curadoria de CLAUDIA e VEJA SAÚDE, as conversas vão apresentar o ponto de vista de pacientes, enfermeiras e médicos especialistas no tema, que trarão informações relevantes para impulsionar a construção de uma cultura de prevenção entre as mulheres.

A atriz e apresentadora Ana Furtado é uma das convidadas e vai compartilhar sua trajetória de cura com o câncer de mama. Temas como a qualidade de vida da mulher sem hormônios e a importância da rede de apoio durante o tratamento oncológico também receberão atenção especial durante a Casa Clã MAMA 2024.

Como participar da Casa Clã MAMA

A participação na Casa Clã MAMA é totalmente gratuita, basta garantir seu ingresso no site Sympla, clicando aqui.

Onde acontece a Casa Clã MAMA

O encontro acontece no dia 04 de outubro, no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo. A programação começa às 08h e segue até 18h30.

Como chegar ao evento

Há alternativas para quem optar pelo transporte público. De metrô, uma opção é a estação Marechal Deodoro (Linha 3 – Vermelha) e uma caminhada a pé de 15 minutos da Rua Dr. Albuquerque Lins até a Avenida Higienópolis. A estação Higienópolis-Mackenzie (Linha 4 – Amarela) também é um caminho.

Para quem vai de carro, a principal via de acesso é pela Avenida Higienópolis. Das regiões centrais, da zona sul, norte e leste, a melhor forma de chegar é pela Rua da Consolação. Vale a atenção: o Casarão Higienópolis não possui estacionamento e há poucas opções próximas ao local, por isso recomendamos o uso de táxi ou serviços de aplicativo.

