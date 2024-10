Casa Clã MAMA: confira a programação completa

A Casa Clã MAMA acontece no dia 04 de outubro e vai falar sobre autocuidado e prevenção. Em uma série de talks que prometem discussões relevantes sobre saúde e bem-estar feminino, você vai ouvir o ponto de vista de pacientes, enfermeiras e especialistas sobre câncer mamário e aprender maneiras de adotar uma rotina com mais qualidade de vida.

O evento ocorre no Casarão Higienópolis, em São Paulo, e começa às 08h00. Logo após a abertura, a hematologista Regina Chamon nos conduzirá em uma meditação guiada, mostrando como algumas possibilidades terapêuticas podem nos ensinar a viver com mais equilíbrio.

Destaques da Casa Clã MAMA

A curadoria especial do evento traz a atriz e apresentadora Ana Furtado para falar sobre sua jornada de cura com o câncer de mama e a importância da rede de apoio. Além disso, o lançamento do manual “Culturas da prevenção do câncer de mama” marca uma importante ação de conscientização.

Os talks serão apresentados por Helena Galante, diretora de conteúdo de CLAUDIA e Boa Forma, e a nossa editora-chefe Karin Hueck.

9:30 – Talk sobre os desafios do autocuidado feminino

Como nós encaramos o autocuidado e quais as dificuldades deste percurso são os temas do bate-papo entre Júlia Presotto, co-criadora do projeto “MAMA”, a hematologista Samira Machado e a enfermeira Janaina Paulista.

10:30 – A jornada das pacientes com câncer de mama

A vida real das mulheres em tratamento oncológico é o tema central da conversa entre Luciana Holtz, psico-oncologista e fundadora e CEO do Instituto Oncoguia, e a enfermeira Claudia Klumpp.

11:30 – A batalha contra a desinformação

A falta de acesso da população negra e indígena aos tratamentos contra o câncer de mama são uns dos tópicos da conversa entre a oncologista Ana Amélia Viana e Silvia Ferrite, paciente de câncer de mama metastático e doutora em saúde pública.

14:15 – Com apoio, a vida segue

Ana Furtado conversa com a oncologista Débora Gagliato sobre a importância da rede de apoio para as pacientes com câncer de mama.

15:30 – Qualidade de vida da mulher sem hormônios

A oncologista Ana Luísa Baccarin e a hematologista Regina Chamon esclarecem mitos e tabus acerca dos tratamentos hormonais.

17:30 – Um passo à frente no combate ao câncer de mama

Os avanços nos tratamentos oncológicos são o foco da conversa entre o oncologista Gustavo Werutsky, a ginecologista Maetê Tangioni e a bióloga Marcella Cardoso, pesquisadora da Universidade de Harvard sobre as moléculas do câncer. A mediação do papo fica por conta do jornalista Diogo Sponchiato, redator-chefe de Veja Saúde.

18:15 – Culturas da prevenção do câncer de mama

A mastologista Fabiana Makdissi e Júlia Presotto, co-criadora do projeto “MAMA”, encerram a noite com o lançamento do manual “Culturas da prevenção do câncer de mama”.