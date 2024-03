Ballet Fly Flex: Os benefícios da técnica que mistura dança e circo

O Ballet Fly Flex tomou conta da manhã de sábado (09/03) da Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma. As participantes tiveram a oportunidade de testar a junção da dança com o circo. A aula foi ministrada por Letícia Marchetto, formada em educação física e criadora do método, no gramado do Casarão Higienópolis.

Tecidos acrobáticos e blocos de yoga foram levados para que todas as pessoas presentes testassem os movimentos que a profissional incorpora durante as suas aulas no Studio Let’s Pilates. Mas afinal, o que é o Ballet Fly Flex e quais são os benefícios por trás do exercício?

O que é o método Ballet Fly Flex?

O Ballet Fly é um método de ensino das técnicas de tecidos acrobáticos, inspiradas nas aulas de circo.

“O ballet fly é uma forma de ensinar para aquela pessoa que é leiga – ou seja, que jamais praticou acrobacias aéreas, circo ou dança – e por vezes não sabe por onde começar e se assusta em pensar no desconforto de entrar em uma aula de circo. Então, o meu método é uma forma de ensinar o passo a passo, é uma escola de aprendizado focada, principalmente, nas mulheres”, explica Letícia Marchetto.

Durante a prática, usa-se um tecido acrobático preso ao teto para fazer o movimento, acompanhado de uma boa playlist para dar ritmo. Mas, se você está esperando aquele molde clássico e regrado do ballet clássico, esqueça!

A instrutora conta que o nome da técnica vem de sua admiração pela dança clássica e da construção dos movimentos – que Letícia comparou ao prazer da construção de um LEGO – mas ela se diferencia ao criar exercícios destinados à mulher moderna, além de, claro, a presença dos tecidos.

“Temos alguns códigos similares, mas as técnicas são efetivamente aéreas, com uma mistura de repertórios de contorção e da ginástica”, aponta.

O Ballet Fly Flex tem como principal proposta o desenvolvimento da flexibilidade e força física: “A técnica é muitas vezes confundida com yoga, devido às posições similares que a gente acaba adotando e criando durante a aula, mas a verdade é que o caminho para chegar é diferente e vem da composição da ginástica”, explica a profissional de educação física.

Curiosa para saber como funciona uma aula? Para cada uma, a professora elege uma figura principal que será o objetivo do dia: “A partir dessa figura eu vou trabalhar o aquecimento, então dependendo de cada figura vamos praticar a mobilidade da coluna ou a flexibilidade das pernas. Mas uma coisa é certa, sempre vamos fazer um aquecimento que envolva alguma força, além de trabalhar as articulações da coluna. Somente após isso entramos nas posições, que são divididas por níveis, você não vai precisar se comparar o colega do lado, tudo é uma construção”, relata Letícia.

Benefícios do Ballet Fly Flex

Entre os principais benefícios físicos da prática do Ballet Fly Flex está o fortalecimento dos músculos, com destaque para os braços, abdômen, costas e pernas: “Você vai usar o peso do seu próprio corpo. O fortalecimento é nítido, as alunas ganham como resultado um corpo mais tonificado”, reflete a instrutora de Ballet Fly Flex.

Além disso, a técnica também trabalha a flexibilidade – e, por consequência, vemos uma diminuição das dores corporais e o risco de lesões futuras – além da melhora da consciência corporal e postura.

“Mas os benefícios do Ballet Fly Flex não se resumem apenas ao físico, também vemos melhorias relacionadas à redução da ansiedade e melhoria do sono. Toda atividade física que envolve o trabalho de força muscular induz a regulação da produção hormonal, e tudo isso ajuda o nosso corpo a entrar em uma sensação de bem-estar”, explica Letícia sobre os benefícios emocionais do método criado por ela.

Para a instrutora, no entanto, o verdadeiro benefício está na melhora da confiança interna.

“São vários pequenos resultados, mas o resultado vem a longo prazo. Por exemplo, quando uma aluna vai fazer uma viagem exaustiva e passa o dia caminhando, ela volta comentando sobre como não voltou com dores extenuantes nas costas. Nós vemos uma verdadeira melhora da biomecânica do corpo”, comenta Letícia.

Para quem é o Ballet Fly Flex?

Mas para quem é destinada a técnica do Ballet Fly Flex? A instrutora brinca que as duas perguntas que mais recebe de mulheres são: Será que eu estou velha demais para praticar? Será que meu peso não é ideal?

“Existem algumas contraindicações, claro, mas elas jamais estarão relacionadas à idade ou peso. Eu tenho uma aluna de 72 anos que é uma das mulheres mais avançadas, e ela é ágil demais”, coloca.

Entre as contraindicações, Letícia destaca que gestantes – especialmente aquelas que jamais praticaram atividades físicas – não são indicadas para realizar a técnica, além de pessoas que tenham osteoporose, sendo necessário apresentar uma regressão para iniciar o exercício. Além disso, a prática também não é indicada para quem sofre com crises de labirintite.

Agora, pegue suas roupas de academia e hora de testar uma nova modalidade!