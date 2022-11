Arco-íris de sucos: receitas e benefícios das frutas de cada cor

Com o verão chegando, não há nada melhor do que preparar aqueles sucos que, além de serem refrescantes, também trazem inúmeros benefícios para a saúde. Mas que tal sair do básico e se jogar em combinações deliciosas de frutas e até legumes? Sim, todos nós amamos o tradicional suco de laranja, rico em vitamina C e ótimo para a imunidade. Ou então, o saboroso suco de abacaxi, que age como um ótimo anti inflamatório natural para o corpo.

Porém, ao misturarmos frutas e legumes, geramos um verdadeiro “arco-íris” de sucos: cada combinação gera uma cor diferente — nos proporcionando ganhos físicos e emocionais variados. Incrível, né?

A seguir, a nutricionista Liliam Teixeira Francisco, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, indica as melhores receitas:

Sucos roxos

Que tal misturar uvas, água de coco e canela? Além de ser extremamente deliciosa, a combinação de nutrientes favorece o organismo com ação antioxidante, protegendo as células contra os efeitos dos radicais livres produzidos pelo organismo. E o melhor de tudo? A dica é pouco calórica. Pode consumir sem dores de cabeça! Segue a receitinha:

10 uvas roxas (sem caroço)

250 ml de água

1 colher (chá) de canela em pó

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador. Depois, é só servir com gelo. Facílimo!

Sucos vermelhos

Opção 1

Para essa primeira opção, você vai precisar de morangos, pera e banana. A combinação pode ser um tanto quanto inusitada, mas as vantagens deste mix de frutas são infinitas. Enquanto as frutas vermelhas têm ação antioxidante, a pera é rica em fibras, auxiliando na hidratação. Já a banana (rica em cálcio e vitaminas do complexo B) gera aquela sensação de saciedade. Segue a receita:

2 copos de água

10 morangos

½ pera

1 banana madura

Modo de preparo: bata todas as frutas no liquidificador com a água. Sim, não tem segredo!

Opção 2

Prontos para outra combinação mágica? Nesta segunda opção, usaremos melancia, pedras de gelo e salsão. Enquanto a melancia é rica em água — auxiliando o rim a trabalhar melhor —, o salsão tem função diurética, algo essencial para o desinchar o corpo. Para quem já está investindo pesado no projeto verão 2023, a bebida é uma dica indispensável. Receita:

2 talos de salsão

1 fatia de melancia

Pedras de gelo

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador. O mesmo esqueminha de sempre. Contudo, não coe o suco, pois isso fará a bebida perder muitos de seus nutrientes.

Opção 1

Kiwi, maçã verde e uvas verdes: além de serem ricos em fibras, esse combo de frutas favorece a digestão e estimula o bom funcionamento do intestino. Dá uma conferida os ingredientes e modo de preparo:

1 kiwi

1 rodela de kiwi

1 maçã verde

1 cacho pequeno de uvas verdes

Modo de preparo: apenas passe todas as frutas na centrífuga. Por último, coloque a rodelinha de kiwi no copo para dar aquele charme.

Opção 2

Essa segunda combinação de maravilhas verdes é uma verdadeira bomba de imunidade. Para prepará-la, você vai precisar de maçãs verdes, couve e laranja lima. Os vegetais verdes são ricos em ferro, fibras — que auxiliam no funcionamento intestinal — e potencializam a imunidade de maneira geral. Já a laranja lima é rica em vitamina C, que ajuda justamente na absorção do ferro. Para preparar, você vai precisar de:

3 maçãs verdes

1 folha de couve

1 rodela de laranja lima

Modo de preparo: bata as maçãs com a couve na centrífuga. Depois, decore o copo com a rodela de laranja (que pode ser consumida junto ao suco).

Sucos laranjas

Opção 1

Não tem como não amar a primeira combinação: nela, iremos misturar laranja, abacaxi, gengibre e mel. O abacaxi é rico em vitamina C, potencializando o sistema imunológico. Já o gengibre é um termogênico que nos fornece ótimas doses de energia.

“A frutose da laranja em conjunto com o mel também traz bastante disposição. Além disso, as frutas de coloração amarelada ou alaranjada são ricas em zeaxantina, luteína e carotenoides, que protegem os olhos, reforçam o sistema imunológico e agem como antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce”, revela Liliam.

Segue a receitinha:

200ml de suco de laranja

2 rodelas de abacaxi

Gengibre

Mel

Gelo

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador (gelo incluso).

Opção 2

A segunda opção também é uma bomba de energia – você vai precisar de laranjas, maçã, couve, folhas de salsa, café, hortelã e aipo. Quase uma poção mágica! E não deixa de ser: esse mix maluco de ingredientes fortalece a imunidade, nos dá disposição e regulariza o intestino. Receita:

2 laranjas

1 maçã

1 folha pequena de couve

1 colher de chá de folhas de salsa

1 colher de café

Folhas de hortelã

1 talo pequeno de aipo

Modo de preparo: junte todos os ingredientes, passe por uma centrífuga ou liquidificador, e beba logo em seguida.

Sucos amarelos

Opção 1

Agora, se você deseja o suco perfeito para combater o inchaço, prepare os seguintes ingredientes:

1 pera

2 fatias de abacaxi

2 fatias de gengibre

200 ml de água

“O abacaxi é detoxificante e tem poder diurético, combatendo o inchaço. Ele também é rico em uma enzima digestiva chamada bromelina — que desincha ainda mais o corpo. De quebra, a fruta ainda é uma bomba de vitamina C”, explica a nutricionista.

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva gelado.

Opção 2

Por fim, quem está procurando um suco para aliviar o mal-estar e desinflamar o corpo, pode aderir à seguinte combinação:

200 ml de água de coco

2 fatias de abacaxi

1 colher (chá) de chia

Gengibre

Folhas de hortelã

Modo de preparo: bater todos os ingredientes no liquidificador.

“A água de coco é rica em potássio, hidratando e ajudando na eliminação de toxinas de nosso organismo. Em conjunto com o abacaxi, também melhora o sistema imune. O gengibre tem poder anti inflamatório e a hortelã alivia o mal-estar por ter função anestésica”, conclui a especialista.

