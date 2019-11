Gisele Bündchen posta foto em clima de romance com Tom Brady

Gisele Bündchen acordou romântica neste domingo (10)! A modelo usou seu Instagram para publicar uma foto romântica com o marido e ainda tirar uma dúvida dos amigos.

“Meus amigos sempre me perguntam como uma brasileira faz pra sobreviver no frio de Boston. É porque eu tenho uma cobertor super aconchegante”, escreveu a brasileira se referindo ao marido, o jogador de futebol americano Tom Brady.

O marido também aproveitou para se declarar. Nos comentários, ele deixou a seguinte mensagem: “Você também tem meu coração”.

Na foto, Gisele aparece abraçada com o companheiro, que a envolve com a jaqueta para aquecê-la do frio. Ao fundo, é possível ver a paisagem de Boston, cidade onde vivem e que costuma apresentar temperaturas bem baixas nesta época do ano.

Confira o clique:

