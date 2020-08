64% das crianças com Covid-19 na cidade de São Paulo são assintomáticas

A retomada das aulas parece estar distante na cidade de São Paulo, especialmente na rede municipal. Entre os dias 6 e 10 de agosto, um inquérito sorológico foi realizado pela prefeitura, e apresentados na tarde desta terça-feira (18), pelo prefeito Bruno Covas em uma coletiva de imprensa virtual.

Os dados mostram que 16% das crianças paulistas já tiveram contato com o vírus e que 64% das crianças infectadas são assintomáticas. O levantamento foi feito com 6 mil crianças em idade de 4 e 14 anos.

A pesquisa tem por objetivo tentar descobrir quantas pessoas já foram infectadas na cidade. O exame sorológico avalia a presença de anticorpos específicos, logo, mostra casos passados da doença. Normalmente, é usado para monitorar a porcentagem da população que já teve contato com o vírus.

Retomada das aulas em São Paulo

O prefeito Bruno Covas disse que as escolas municipais não serão reabertas para reforço escolar no mês de setembro, conforme havia sido autorizado pelo Governo do Estado. Os números da pesquisa demonstram alto risco de contaminação na retomada das aulas presenciais – representando grande risco à famílias e à comunidade escolar do município.