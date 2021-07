Pizza de escarola

Modo de preparo

Para a massa

1/2 quilo de farinha de trigo

1 grama (aproximadamente 1/2 colher de café) de fermento biológico

15 gramas (aproximadamente 1 colher de sopa cheia) de sal

Para o molho de tomate

10 tomates italianos maduros, cortados ao meio

Sal e azeite a gosto

Para o recheio

2 maços de escarola

1 dente de alho picado

1 fio de azeite

1 receita de massa básica

1 receita de molho de tomate

200 gramas de mussarela ralada

1/2 xícara de parmesão ralado

1/2 xícara de nozes em pedaços

Raspas de 1 limão-siciliano

Prepare a massa Na batedeira, bata a farinha com o fermento, 1 1/2 xícara de água gelada e o sal até formar uma massa homogênea. Cubra com papel-filme e deixe descansar na geladeira de um dia para o outro. Retire e mantenha em temperatura ambiente para fermentar até triplicar de volume.

Prepare o molho de tomate Em uma assadeira, tempere o tomate com sal e azeite. Leve ao forno alto, preaquecido, por 25 minutos ou até dourar. Espere amornar e retire a pele com as mãos. Transfira para o processador e triture.

Prepare o recheio Em uma frigideira, em fogo médio, refogue a escarola com o alho no azeite por um minuto. Reserve. Abra a massa com as mãos no formato que desejar, deixando uma borda, mais grossa, de 1,5 centímetro. Transfira para uma assadeira. Espalhe o molho de tomate respeitando a borda. Leve ao forno alto, preaquecido, por dez minutos. Cubra com os queijos e volte ao forno até dourar. Finalize com as nozes e raspas de limão e sirva.

*Receita da Carlos Pizza