Modo de preparo

Coloque os ingredientes em um mixing glass com gelo, mexa com cuidado com a bailarina. Coe e sirva em um copo baixo com gelo em cubos ou um cubo grande. Como guarnição, você tem algumas opções: molhe metade do copo e polvilhe com casca de catuaba; sirva com uma lasca de casca de catuaba ou sirva com uma casquinha de laranja.

*Receita cedida pela mixologista Néli Pereira, autora do livro ‘Da Botica ao Boteco’