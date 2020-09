Gratinado de batata com cogumelo e molho branco

Modo de preparo

10 batatas asterix cortadas em fatias bem finas

20 cogumelos-de-paris médios, cortados em fatias bem finas

1/3 de xícara de azeite de oliva

1 maço grande de salsinha fresca picada

1 maço pequeno de endro fresco picado

1/2 colher (chá) de sal

1/3 de colher (chá) de pimenta-do-reino

Para o molho

1 1/2 xícara de castanha de caju

4 dentes de alho picados

2 cebolas pequenas picadas

1/3 de xícara de azeite

1 pitada de sal

1/4 de xícara de farinha de trigo (ou de arroz)

1 colher (chá) de mostarda Dijon

3 colheres (sopa) de levedura nutricional ou levedo de cerveja

Para o acompanhamento

1 repolho roxo pequeno, cortado em fatias grossas em forma de meia-lua

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite a gosto

Amêndoas torradas para finalizar

Em uma assadeira grande, tempere as fatias de cogumelo e batata com os demais ingredientes e misture. Espalhe e comprima as fatias no fundo da fôrma. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 35 minutos ou até dourar. Prepare o molho Em uma panela, afervente as castanhas de caju até que hidratem, aumentando de tamanho. Reserve. Em outra panela, refogue o alho e a cebola em um fio de azeite até que ela fique transparente. Transfira para o liquidificador, junte as castanhas hidratadas, os demais ingredientes e 2 xícaras de água e bata até obter um creme homogêneo. Despeje o molho sobre a batata e o cogumelo, já assados, e leve de volta ao forno a 200°C por cerca de 35 minutos ou até gratinar. Prepare o acompanhamento Em uma assadeira, tempere as folhas de repolho com sal, pimenta e azeite. Leve ao forno juntamente com o gratinado, um em cada grade do fogão, pelo mesmo tempo. Retire-os do forno e regue o gratinado com um fio de azeite. Salpique com as amêndoas e sirva acompanhado do repolho.

*Receita da culinarista Juliana Palma (Um menu vegano com toques franceses para variar o cardápio)