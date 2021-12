Modo de preparo

Prepare o Bukkake Udon Cozinhe o macarrão em água fervente por 1 minuto. Resfrie em um banho-maria gelado. Monte o macarrão em uma travessa e coloque por cima o shiitake, a acelga, o nabo, a cebolinha, o umeboshi, o tenkasu* e o limão todos lado a lado cobrindo o macarrão. Deixe o molho tsuyu bem gelado e regue por cima antes de servir.



Prepare o tenkasu Misture a farinha e a água até ficar uma massa bem líquida e homogênea. Com o auxílio de uma luva, mergulhe os dedos na massa e escorra em cima do óleo a 180ºC em uma frigideira, frite as bolinhas de massas que irão se formar até que fiquem crocantes e douradas. Deixe secar em cima de um papel toalha e está pronto.

*Receita do chef Thiago Bañares, do Tan Tan