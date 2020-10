Bolinho de peixe frito

Modo de preparo

1 quilo de filé de peixe

2 cebolas cortadas em cubos

6 dentes de alho picados

1 talo de alho-poró picado

1 ramo de salsinha picada

1 ramo de cebolinha picada

4 colheres (sopa) de farinha de rosca

2 pitadas de quatro especiarias (noz-moscada, açafrão, coentro e pimenta-do-reino)

Sal a gosto

2 ovos

Farinha de trigo para empanar

Óleo para fritar

Em uma vasilha, amasse o peixe e junte a cebola, o alho, o alho-poró, a salsinha e a cebolinha. Acrescente a farinha de rosca, as especiarias, sal e os ovos. Misture bem até obter uma massa homogênea. Com as mãos, faça bolinhas do tamanho de uma noz grande e passe-as delicadamente na farinha. Em uma panela, aqueça o óleo e frite os bolinhos aos poucos, por cinco minutos cada leva. Deixe escorrer em um prato sobre papel-toalha. Sirva logo.

*Receita da chef Melanito Biyouha