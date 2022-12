Duas mulheres presidirão Banco do Brasil e Caixa

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que duas mulheres presidirão os principais bancos públicos brasileiros, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Tarciana Medeiros e Maria Rita Serrano, respectivamente, liderarão as instituições financeiras, sendo ambas funcionárias de carreira de cada uma. Haddad diz que as duas já se reuniram com ele e com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que tomará posse no domingo (01/01).

“Ambas estão bastantes animadas com as tarefas que lhes foram designadas pelo presidente da República”, afirmou Haddad. Segundo ele, a prioridade política desses bancos será oferecer linhas de crédito para famílias de baixa renda que estão endividadas e “colocar à disposição da população o que foi promessa de campanha, sobretudo no que diz respeito ao crédito”.

Tarciana Medeiros, que assumirá o Banco do Brasil, tem 22 anos de carreira na instituição e torna-se a primeira mulher a presidir o banco em mais de 200 anos de história. Atualmente, ela é gerente executiva da Diretoria de Clientes do Banco do Brasil. Formada em administração de empresas, tem pós-graduação em gestão, marketing, liderança e inovação.

Tarciana liderou, por dois anos, projetos de pós venda da Diretoria de Crédito e Empréstimos do BB, um dos principais setores com os quais o governo conta para o público de varejo nos primeiros meses da nova administração em Brasília.

Já Rita Serrano, que trabalha há 33 anos na Caixa Econômica Federal, é a atual representando dos empregados, ocupando o Conselho de Administração do banco desde 2014. Tendo desempenhado diferentes funções, ela presidiu o Sindicado dos Bancários do ABC Paulista entre 2006 e 2012. Atualmente, é um dos nomes mais atuantes no movimento de defesa das empresas públicas contra as privatizações.