Nisia Trindade Lima representa o Brasil em estudo da Covid-19

Nísia Trindade Lima é uma referência no meio científico e agora também faz parte da recém criada Comissão Covid-19 da revista Lancet. A presidente da Fiocruz é a única representante brasileira do grupo. A publicação tradicional publicação semanal – que circula há 197 anos — é uma das mais antigas, respeitadas e conhecidas revistas médicas do mundo. “Será também uma oportunidade de compartilhar os importantes conhecimentos da Fiocruz e o papel institucional no enfrentamento da pandemia”, ela diz.

A comissão da Covid-19 foi criada no início de julho para ajudar a acelerar soluções globais para a pandemia do novo coronavírus e é uma iniciativa interdisciplinar que inclui líderes de ciências da saúde, negócios, finanças e políticas públicas. Juntos, eles fazem propostas e recomendações para superar os desafios trazidos pela pandemia, como acelerar o fim da pandemia, discutir alternativas para sair da crise humanitária e econômica e buscar soluções para reconstrução de um mundo inclusivo e sustentável.

“O trabalho da Comissão será apoiado por várias forças-tarefa, em áreas que vão do desenvolvimento de vacinas a locais de trabalho seguros e recuperação econômica global”, explica o economista americano Jeffrey Sachs, que preside a Comissão Covid-19 da Lancet.

As primeiras sugestões da comissão devem ser apresentadas em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU. Os trabalhos seguem com relatórios parciais previstos para janeiro e julho de 2021, assim como um relatório final para janeiro de 2022. Nos próximos 18 meses, a Comissão realizará seminários on-line regionais e globais, abertos ao público em geral e a especialistas, para discutir seu trabalho e gerar contribuições e avaliações.

