Julia Konrad e Gabriela Manssur falam sobre estupro marital

Desde o final de junho, CLAUDIA tem ouvido mulheres que usaram suas vozes para relatar sobre as violências que sofreram em relacionamentos. Elas são atrizes como Julia Konrad, Juliana Lohmann e Karen Junqueira, em entrevistas à redatora-chefe Isabella D’Ercole. Em carta aberta, Julia contou sobre a série de estupros que sofria do namorado. Após o seu desabafo, muitas mulheres – famosas e anônimas – foram encorajadas a fazer o mesmo.

Nesse episódio do podcast Senta lá, CLAUDIA, gravado semanas após o relato, Julia fala sobre as mensagens de apoio que recebeu de outras mulheres, que não sabiam de sua dor, e dá mais detalhes sobre a lógica do relacionamento abusivo que viveu. Ela convida todas nós a estarmos atentas e presentes para ouvir amigas, irmãs ou conhecidas que possam estar mergulhadas em relações violentas. No mesmo programa, ouvimos Gabriela Manssur, promotora do Ministério Público de São Paulo e colunista da revista, que explicou o que diz a lei brasileira sobre violência sexual e indicou como buscar ajuda.

Ouça o podcast no YouTube:

Continua após a publicidade

Ouça o podcast no Spotify:

A partir de agora, CLAUDIA mantém esse canal aberto e oferece acolhimento para quem quiser libertar as palavras e as dores que elas carregam. Fale com CLAUDIA em falecomclaudia@abril.com.br.