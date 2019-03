Vítima de estupro de 11 anos é submetida à cesariana na Argentina

Com apenas 11 anos, uma menina está no meio de uma polêmica nacional na Argentina. A criança foi estuprada na província de Tucumán, no norte do país e foi submetida a uma cesariana não solicitada, na quarta-feira (27).

O caso da garota reacendeu a discussão sobre o aborto na Argentina, já que a família e diversas organizações sociais consideraram a demora na interrupção da gravidez como “tortura”. A lei do país, vigente desde 1921, permite o aborto em duas situações.

A primeira delas é quando a vida da mulher está em perigo e, a segunda, quando a gravidez é consequência de um estupro. No segundo caso, no entanto, a legislação não define as semanas de gestação.

Leia mais: Garoto de 12 anos estupra irmã de 6 para recriar cena do jogo GTA