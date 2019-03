Neto do ex-presidente Lula morre de meningite aos 7 anos

Arthur Araújo Lula da Silva, de apenas 7 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira (1º). O menino, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi diagnosticado com meningite meningocócica e não resistiu.



A criança deu entrada no Hospital Bartira, do grupo D’Or, em Santo André (SP), às 7h20 desta sexta-feira com “quadro instável” e faleceu às 12h11, “devido ao agravamento do quadro infeccioso de meningite meningocócica, segundo a assessoria da rede.

Arthur era filho Marlene Araújo Lula da Silva e Sandro Luis Lula da Silva, filho da ex-primeira-dama Marisa Letícia (que faleceu em fevereiro de 2017) e do ex-presidente Lula, preso desde abril de 2017 na carceragem da sede da Polícia Federal em Curitiba (PR).

Meningite Meningocócica

A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos, ou também por processos não infecciosos.

A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Quando se apresenta na forma de doença invasiva, caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais frequente delas e a meningococcemia a forma mais grave. Esta bactéria pode causar inflamação nas membranas que revestem o sistema nervoso central e infecção generalizada.

A transmissão da meningite bacteriana se dá de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Entre os sintomas estão febre alta, dor de cabeça e rigidez do pescoço ou da nuca. Além de mal estar, náusea, vômito, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz) e confusão mental.

