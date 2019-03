Cinco bombeiros são acusados de estuprar turista em Copacabana

Cinco agentes do Corpo de Bombeiros estão sendo acusados de terem estuprado uma turista baiana na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O caso teria acontecido na altura do posto 2 da praia, por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira (1º).

Os envolvidos no caso estão sendo ouvidos pela Polícia Civil na delegacia que atende ao bairro. O depoimento da turista já dura mais de três horas e, segundo a acusação da vítima, ela teria sido assediada pelos agentes, que depois praticaram o ato sexual sem o consentimento dela. Segundo informações do Metro Jornal, os militares estariam fardados no ato da violência sexual.

Em nota oficial, o Corpo de Bombeiros informou que não compactua com ações que vão de encontro com a ética e os bons costumes e que abriu uma investigação interna para apurar o caso.

