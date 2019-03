Adolescente foi estuprada durante 10 anos por 6 tios

Uma adolescente de 17 anos da cidade de Crato, no Ceará, foi estuprada ao longo de dez anos pelos próprios tios. Foram denunciados seis homens: cinco foram presos na manhã desta sexta (1º) e um está foragido.

Segundo as investigações, a mãe sabia dos abusos desde 2016, mas, de acordo com ela, não foi à Polícia por medo. A jovem denunciou os estupros no fim de 2018. Os criminosos não tiveram os nomes revelados para preservar a vítima.